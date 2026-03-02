Ухапшен син пјевачице Шер

Извор:
Информер
02.03.2026
09:02
Коментари:0
Син легендарне пјевачице Шер, Илајџа Блу Олман (49), ухапшен је у савезној држави Њу Хемпшир због сумње на напад и неовлашћени улазак на посјед, преносе амерички медији.
Према писању портала ТМЗ, Олман је приведен у петак, 27. фебруара, након наводног инцидента у једној приватној школи у Конкорду. Портпарол Полицијске управе Конкорд изјавио је да је школа пријавила "непожељну особу на имању", која је, како се тврди, правила неред и понашала се ратоборно.
Против Илајџе су, према истим изворима, подигнуте две тачке оптужнице за напад, као и по једна за неовлашћени упад на посјед, кривичне претње и ремећење јавног реда и мира.
Исти извор наводи да је пуштен истог дана уз личну гаранцију, што значи да није морао да плати кауцију, већ се обавезао да ће се појавити на наредним рочиштима. Истрага је у току, а медији истичу да Олман наводно нема никакву везу са школом у којој се инцидент догодио.
Шер се за сада није оглашавала поводом овог случаја, иако су амерички медији контактирали њеног представника за коментар.
Наука и технологија
Број АИ робота могао би надмашити број радника
Ово, међутим, није први пут да се Илајџа суочава са проблемима. У јуну 2025. године хитно је превезен у медицинску установу у Калифорнији након што су полицајци навели да се понашао непредвидиво.
Његова супруга, од које се разводи, Маријангела Кинг Олман, раније је за магазин Пеопле изјавила да је Илајџа, упркос личним изазовима, посвећен трезвености.
"Иако је истина да се Илајџа у прошлости суочавао са личним проблемима, једно је стално, његова непоколебљива посвећеност трезвености и лојалност према онима које воли", поручила је она, додајући да ће му увијек пружати подршку.
Пар је био у браку 11 година, а захтјев за развод поднијет је у априлу 2025. године. Претходно је 2021. покренут развод, али је поступак обустављен након кратког помирења.
Србија
Стижу нова правила за одлазак у пензију: Ево шта се мијења
Подсјетимо, Шер је 2023. године поднијела захтјев за привремено старатељство над имовином свог сина, наводећи забринутост због његовог менталног здравља и наводне злоупотребе супстанци. У судским документима истакла је да није у стању да самостално управља финансијама, као и бојазан да би могао да потроши наследство које је добио након смрти свог оца, Грега Алмана, 2017. године.
Суд је 2024. одбио њен захтјев, уз образложење да је Илајџа способан да управља својим финансијама, да има обезбијеђен смјештај и да је, према доступним тестовима, без употребе наркотика, преноси Информер.
Хроника
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Здравље
1 ч0
Сцена
1 ч0
Сцена
1 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч0
Најновије
Најчитаније
10
43
10
42
10
42
10
37
10
30
Тренутно на програму