Број АИ робота могао би надмашити број радника

Бивши директор банке Citi, Роб Гарлик, упозорио је да ће број АИ робота у наредним деценијама премашити људску радну популацију. Како компаније приоритет дају профиту, вјештачка интелигенција постаје способнија и јефтинија алтернатива људском раду.
Према извјештају Citi Global Insights, предвиђа се да ће до 2050. године у свијету бити више од четири милијарде робота.
Економски параметри су јасни: робот од 15.000 долара може се исплатити за мање од четири недјеље ако мијења радника са високом сатницом. "Људи једноставно не могу да се такмиче на овој основи", истиче Гарлик.
Поред физичких робота, очекује се и експлозија АИ агената. Компанија McKinsey & Company већ користи 20.000 агената уз 40.000 запослених, а очекује се да ће се ови бројеви изједначити већ сљедеће године.
Сличне прогнозе дијели и Илон Маск, који вјерује да ће роботско изобиље преплавити тржиште робом и услугама.
И док гиганти попут компанија Амазон, Accenture и Lufthans већ смањују број радних места због АИ технологије, постоје и оптимистични тонови.
Јенсен Хуанг (Нвидиа) сматра да ће овај бум створити високо плаћене послове за стручњаке који граде фабрике чипова и повећати потражњу за вјештим занатлијама попут електричара и грађевинаца, преноси "PCpress".
