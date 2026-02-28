Усисивач вас шпијунира? Хакер упао у 7.000 робота - хиљаде домова на удару

Извор:
Програмер Самија Аздоуфала је случајно открио пропуст који му је омогућио приступ хиљадама робот усисивача широм свијета, показујући колико паметни домови могу бити рањиви.
Све је почело као безазлени експеримент, повезао је свој ДЈИ Ромо са контролером за "ПлаyСтатион 5", жељећи да се поигра управљајући усисивачем по стану. Међутим, истражујући начин на који уређај комуницира са клауд серверима компаније ДЈИ, открио је безбједносну рупу.
Уз помоћ АИ алата за програмирање "Клауд код", успио је да "провали" систем и, умјесто приступа само свом уређају, добије увид у скоро 7.000 робота у 24 државе. Преко тог пропуста могао је да види податке у реалном времену, укључујући снимке камера, информације са микрофона и мапе станова.
Овај случај показује колико паметни домови могу бити рањиви. Оно што дјелује као практичан кућни апарат, у погрешним рукама може постати средство надзора. Да је неко са лошим намјерама открио исти пропуст, посљедице би могле бити озбиљне.
Током демонстрације за новинаре портала Тхе Верге, Аздоуфал је уз помоћ серијског броја новог уређаја за свега неколико минута приступио подацима, од приказа просторије до стања батерије и распореда просторија.
Иако је ДЈИ саопштио да је проблем ријешен, Аздоуфал тврди да нису уклоњене све слабости система. Овај инцидент је још једно упозорење да уређаји који наш дом чине "паметним" морају имати и једнако паметну заштиту, јер у супротном могу угрозити приватност својих власника,преноси Информер.
