Један клик до савршене поруке: Вибер добија нову функцију

Извор:

Курир

26.02.2026

15:17

Један клик до савршене поруке: Вибер добија нову функцију
Фото: Pexels

Апликација Вибер најавила је нову АИ функцију која би могла значајно да промијени свакодневну комуникацију. Опција под називом АИ дотјеривање порука (AI Message Polish) омогућава корисницима да прије слања аутоматски унаприједе текст од исправке грешака до прилагођавања тона и превода на други језик.

У пракси, то значи да поруке написане у журби могу постати јасније, професионалније или прилагођене ситуацији у само неколико додира. Уместо накнадног објашњавања или исправљања, систем нуди унапређену верзију поруке пре него што она стигне до саговорника.

Како функционише АИ дотјеривање порука

Нова опција интегрисана је директно у поље за унос текста. Довољно је кликнути на дугме „АИ дотјеривање поруке“ које се налази десно од простора за куцање, а затим изабрати жељену радњу стилизовање, промјену тона или превод.

Корисник потом може да прихвати предложену верзију или да је додатно измјени прије слања. Систем аутоматски исправља типографске грешке, прилагођава стил комуникације и оптимизује тон у складу са контекстом поруке, чинећи комуникацију прецизнијом и јаснијом.

Сарадња са ОпенАИ и питање приватности

Нова функционалност развијена је у сарадњи са компанијом ОпенАИ. Из Vibera наводе да се садржај порука не користи за тренирање АИ модела, као и да се обрађени текст брише одмах након завршетка обраде.

Вртић дјеца

Хроника

Васпитачице осумњичене за злостављање дјеце, огласило се Тужилаштво

Компанија истиче да је функција усклађена са правилима о приватности и безбједности података. У времену када је заштита комуникације једно од кључних питања за кориснике, управо транспарентност у вези са обрадом података може имати пресудну улогу у прихватању нових АИ алата.

Када стиже корисницима у Србији

АИ дотјеривање порука ускоро ће бити доступно свим корисницима у Србији који користе мобилне уређаје са иОС и Андроид оперативним системима. Функција ће бити дио редовног ажурирања апликације и биће интегрисана без потребе за додатним инсталацијама.

Ова доступност на оба велика мобилна система значи да ће нова опција бити широко примјенљива, без обзира на тип уређаја који корисници користе. Тиме Вибер додатно шири доступност својих АИ алата на домаћем тржишту.

Вибер шири АИ екосистем унутар апликације

Нова функција представља наставак стратегије компаније Вибер да интегрише вјештачку интелигенцију у свакодневну комуникацију. Раније су представљени АИ сажетак преписки и АИ сажетак линкова, а најављени су и додатни асистенти у наредном периоду.

Све то указује на тренд у којем апликације за дописивање постају паметнији комуникациони асистенти, а не само канали за размену порука. Увођењем АИ дотјеривања порука, Вибер додатно приближава аутоматизовану обраду текста свакодневној употреби, преноси Курир.

