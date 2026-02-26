Logo
Руски научници развили ултраљубичасти филтер који успорава старење коже

Спутник Србија

26.02.2026

Око, кожа
Фото: Pixabay/analogicus

Руски научници развили су ултраљубичасти филтер за крему за сунчање који подмлађује, штити од гнојних упала и инхибира раст бактерија, саопштила је прес-служба Томског државног универзитета.

Како се наводи, УВ филтер који су развили научници показује антиоксидативну активност која превазилази активност витамина Ц.

„Штавише, он инхибира раст бактерија, укључујући Staphylococcus aureus и E. coli, чиме спрјечава ризик од гнојне упале коже. За разлику од титанијум и цинк оксида, који се традиционално користе у кремама, овај нови развој не само да штити кожу од ултраљубичастог зрачења већ и успорава старење неутрализацијом слободних радикала“, саопштио је Универзитет.

Туширање

Здравље

Навике током туширања које уништавају кожу

Према ријечима Светлане Кузњецове, професора на Катедри за неорганску хемију Хемијског факултета Томског државног универзитета, УВ филтер је базиран на такозваној паметној компоненти, церијум-диоксиду, која помаже у спречавању опекотина од сунца, развоја кожних лезија и раста бактерија, и успорава процес старења неутрализацијом штетних радикала на површини коже.

Производ је хипоалерген и погодан за осјетљиву кожу.

Према ријечима научника, добијене честице би, поред козметике, могле да се додају лаковима за нокте и бојама, што би сачувало боју и заштитило их од деградације усљед свјетлости.

(спутник србија)

Кожа

старење

