Научници упозоравају: Снажан сигнал погодио Земљу!

Невјероватно снажан сигнал стигао је са скоро осам милијарди свјетлосних година удаљености, који су астрономи идентификовали као најмоћнији микроталасни ласер у познатом универзуму.
Судар двије удаљене галаксије произвео је изузетно снажан сноп микроталасног зрачења, сличног по механизму ласеру, постављајући нови рекорд у удаљености и сјају за овај ријетки астрофизички феномен.
Ласери на Земљи настају када се атоми побуђују у нестабилно, више енергетско стање. Када их фотони погоде, атоми ослобађају идентичне фотоне и стварају фокусирани сноп свјетлости исте фреквенције.
У сударима галаксија, сличан процес се одвија, али у много већим размјерама. Гас се компресује, стимулишући формирање нових звијезда и снажно зрачење. Након проласка кроз облаке прашине, ова свјетлост побуђује хидроксилне јоне, односно молекуле састављене од водоника и кисеоника.
Када такве побуђене јоне погоде радио-таласи, на примјер они из супермасивне црне рупе, они изненада прелазе у ниже енергетско стање и емитују изузетно снажан и фокусиран сноп микроталасног зрачења, познат као мазер (скраћеница од „микроталасно појачавање стимулисаном емисијом зрачења“).
Роџер Дин и његове колеге открили су најсјајнији и најудаљенији мазер икада забиљежен у галаксији под називом H1429-0028, која је удаљена скоро 8 милијарди свјетлосних година. Његов сигнал је појачан такозваним гравитационим сочивом, ефектом у којем масивна галаксија између посматраног извора и Земље савија и увећава свјетлост.
Користећи јужноафрички радио-телескоп MeerKAT, састављен од 64 повезане антене које дјелују као једна велика антена, тим научника је тражио галаксије богате молекуларним водоником. Умјесто тога, забиљежили су јаку емисију на 1.667 мегахерца.
"Брзо смо погледали фреквенцију од 1.667 мегахерца, само да видимо да ли је уопште детектована, и постојао је јак, огроман сигнал. Одмах је постао рекорд. Било је потпуно случајно", каже Дин за "New Scientist". Истраживање везано за то откриће, чији је Дин један од аутора, тренутно се налази на препринт серверу arXiv.
Посматрани сноп овог ултра-моћног микроталасног зрачења могао би припадати новој категорији такозваних гигамазера, моћнијих од раније познатих мегамазера.
"То је око 100.000 пута свјетлије од једне звијезде, али у удаљеној галаксији, концентрисано у веома, веома малом дијелу електромагнетног спектра", објашњава Дин.
Према ријечима Мета Џарвиса са Универзитета у Оксфорду у Великој Британији, који није био укључен у студију, будућа посматрања телескопом Square Kilometer Array могла би открити још ранија спајања галаксија.
"Мазери захтијевају веома прецизне услове. Потребан вам је тај радио континуум и та инфрацрвена емисија, коју заправо добијате само од прашине загрејане око звијезда које се формирају. Да бисте уопште добили те веома специфичне физичке услове потребне за формирање мазера, морате посматрати сударање галаксија", рекао је Џарвис за New Scientist.
