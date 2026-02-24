Logo
Очекује нас спектакл на небу: Ево које планете ће бити видљиве голим оком

Извор:

Информер

24.02.2026

16:12

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Већ од 28. фебруара 2026. године планете Меркур, Венера, Јупитер и Сатурн биће видљиве голим оком, ако небо буде ведро. Планете Уран и Нептун моћи ће да се виде само кроз двоглед или телескоп.

Планете неће бити поређане по правој линији, већ у неправилном низу, близу једна другој и у близини једној од страна Сунца.

Главни проблем са виђењем свих шест планета је тај што су четири од њих већ близу Сунца и биће видљиве само кратко вријеме - ако уопште буду - у сумрак.

Венера и Меркур ће бити најближи хоризонту током сумрака, затим Сатурн и Нептун, док ће Уран и Јупитер бити много више на небу. У пракси, виђење више од три планете ће вјероватно представљати изазов.

Када ће спектакл бити видљив?

Астрономска парада на ноћном небу требало би да буде видљива током посљедњег викенда у фебруару, као и почетком марта. На крају овог циклуса параде планета, Меркур ће се благо ротирати и нестати испод хоризонта.

Низ планета биће видљив на небу послије заласка Сунца.

Овакво необичне астрономске појаве дешавају се у периодима од пар година. Током претходне године у низу се нашло чак седам планета.

Кад треба посматрати небо?

Препорука астронома је да у небо погледате око сат времена послије заласка Сунца, уз препоруку да стојите на простору без високог дрвећа и зграда које заклањају видик посматрачу неба.

На западу ће бити видљиви Меркур, Венера и Сатурн у близини хоризонта. Јупитер ће бити високо на небу, са Ураном и Нептуном.

Како наводи НАСА на ноћном небу ће бити видљива бар једна планета сваке ноћи.

Иако ће ова "парада планета" брзо изблиједети, изгледи за посматраче планета у 2026. години су одлични.

Важни датуми за посматраче

Марс прелази са вечерњег на јутарње небо и поново ће постати видљив прије изласка сунца у априлу. Још импресивније, Венера се издиже на небо након заласка сунца и до краја марта ће се етаблирати као супер-светла "Вечерња звезда", сијајући магнитудом -3,8 – трећи најсјајнији објекат после Сунца и Месеца, и много свијетлији од Јупитера.

Венера ће бити највиша на небу у августу, а најсјајнија крајем септембра, мада се вјероватно планетарни врхунац 2026. године дешава 9. јуна када ће Венера и Јупитер бити у блиској кон‌јункцији на вечерњем небу, са Меркуром одмах испод, преноси Информер.

