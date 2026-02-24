Logo
Додик: Солидарност са предсједником Србије у тренутку када безбједносне службе хапсе осумњичене за планирање атентата

24.02.2026

14:34

Коментари:

4
Милорад Додик
Фото: АТВ

Солидаран сам с предсједником Србије Александром Вучићем у тренутку када безбједносне службе хапсе осумњичене за планирање атентата на њега, рекао предсједник СНСД-а Милорад Додик.

- Запањујуће је и дубоко узнемирујуће да у земљи која је у овом вијеку већ доживјела атентат на свог премијера, постоје они који покушавају релативизовати или чак исмијавати пријетње по живот предсједника и његове породице - написао је Додик на Иксу.

Нагласио је да такав однос није политика.

- То је опасно неодговорно понашање, које подрива безбједност и стабилност цијелог друштва. Политичке разлике су легитимне, али угрожавање безбједности било ког изабраног представника државе никада не смије постати предмет дневних политичких обрачуна, већ питање елементарне одговорности према стабилности и миру - закључио је Додик.

Вучић о хапшењу осумњичених за планирање атентата на њега

Постоје забиљежени докази да су двојица осумњичених за припрему пуча у Србији и рушење највиших државних органа припремали и убиство моје дјеце, рекао је предсједник Србије Александар Вучић.

- Нисам улазио у детаље материјала који сам добио, не знам ко су ти људи, знам одакле су и колико имају година. А имамо и снимке као доказ како су наводно претукли моје дијете на смрт и заклали га - рекао је Вучић новинарима на отварању изложбе елемената регистрованих у Националном регистру нематеријалног културног насљеђа "Ни државност".

Додао је да ако би открио разлоге осумњичених, људи му не би вјеровали.

- То је засновано на лажима које су негде прочитали, а можете претпоставити гдје - рекао је Вучић.

Двојици мушкараца, који су јуче ухапшени у Краљеву због сумње да су припремали пуч, одређен је притвор до 30 дана.

Министарство унутрашњих послова (МУП) саопштило је у понедјељак увече да су полицајци Министарства унутрашњих послова (МУП) у Краљеву, у сарадњи са припадницима Безбедносно-обавештајне агенције, ухапсили Д.Р. (51) и М.Р. (43) из тог града због сумње да планирају насилну промјену уставног поретка Србије и атентат на предсједника Републике.

Како је наведено, сумњиче се да су између децембра 2025. и фебруара 2026. године организовали насилну промјену уставног поретка Србије и свргавање највиших државних органа, организовањем набавке оружја и напада на живот и тијело предсједника Републике Србије, његове супруге и дјеце, на начин да их лиши живота, као и напада на припаднике Министарства унутрашњих послова Републике Србије, на начин да нанесу тјелесне повреде припадницима Министарства унутрашњих послова.

Они се терете за саучесништво у кривичном дјелу припремања акта против уставног поретка и безбједности Србије, у вези са кривичним дјелом напад на уставни поредак.

