Шта то скрива Google Maps?

24.02.2026
21:46
Коментари:0
Према писању портала "9to5Google", примјећена је промјена која нерегистрованим посјетиоцима сервиса сервира ограничени приказ - верзију мапе којој недостају кључне функционалности на које смо навикли.
У овом режиму рада, корисници губе увид у оближње продавнице и ресторане, док детаљне информације о туристичким атракцијама и рецензије других људи постају недоступне.
Примјера ради, клик на ресторан више не приказује оцијене, вријеме кад је највећа гужва, нити опције за доставу или резервацију мјеста у локалу.
Док су се први коментари о овој промјени појавили на платформи Reddit, још увијек остаје нејасно да ли је ријеч о трајној стратегији или техничкој грешци.
Портал "Tom’s Guide" наводи да су поједини корисници добијали поруке о мрежним грешкама које сугеришу да би проблеми могли да се ријеше једноставним логовањем, док су други видјели осиромашену мапу без икаквог обавјештења.
Иако се Google још увијек није званично огласио поводом ових навода, јасна је тенденција ка јачој интеграцији корисничких налога у свакодневне дигиталне алате. Да ли је ово суптилан притисак на кориснике да се одрекну анонимности зарад функционалности, показаће одговор технолошког гиганта који се очекује у наредним данима, преноси "PCpress".
