Шта то скрива Google Maps?

24.02.2026

21:46

Гугл Мапс
Фото: Pexels/AS Photography

Према писању портала "9to5Google", примјећена је промјена која нерегистрованим посјетиоцима сервиса сервира ограничени приказ - верзију мапе којој недостају кључне функционалности на које смо навикли.

У овом режиму рада, корисници губе увид у оближње продавнице и ресторане, док детаљне информације о туристичким атракцијама и рецензије других људи постају недоступне.

Примјера ради, клик на ресторан више не приказује оцијене, вријеме кад је највећа гужва, нити опције за доставу или резервацију мјеста у локалу.

Док су се први коментари о овој промјени појавили на платформи Reddit, још увијек остаје нејасно да ли је ријеч о трајној стратегији или техничкој грешци.

Портал "Tom’s Guide" наводи да су поједини корисници добијали поруке о мрежним грешкама које сугеришу да би проблеми могли да се ријеше једноставним логовањем, док су други вид‌јели осиромашену мапу без икаквог обавјештења.

krava krave

Свијет

Побјегле из приколице: Краве регулисале саобраћај на ауто-путу

Иако се Google још увијек није званично огласио поводом ових навода, јасна је тенденција ка јачој интеграцији корисничких налога у свакодневне дигиталне алате. Да ли је ово суптилан притисак на кориснике да се одрекну анонимности зарад функционалности, показаће одговор технолошког гиганта који се очекује у наредним данима, преноси "PCpress".

