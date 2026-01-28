У којим годинама људи драстично старе: Ови периоди су прекретнице

Извор:
Процес старења се разликује од особе до особе. Неки раније уоче знакове старења, укључујући сиједу косу и боре, док други изгледају младолико и у позним годинама. Међутим, истраживање је утврдило два специфична периода у којима нагло старимо.
Анализиране су значајне промјене попут могућности "прераде" алкохола и кофеина, метаболизма и вјероватноће развоја кардиоваскуларних болести, које се догађају по "нелинеарним обрасцима, а не као постепени процес.
Тим на Медицинском факултету Станфорд пратио је преко 135.000 биолошких маркера код 108 особа током неколико година. Истраживање, које је водио Мицхаел Снyдер, шеф катедре за генетику, открило је да се 81 посто молекула повезаних са старењем мијења по нелинеарним обрасцима.
Умјесто да стално напредује, молекуларна активност је доживјела брзе промјене у двије дефиниране доби: 44 и 60 година. Резултати истраживања објављени су у стручном магазину Натуре Агинг.
Иако истраживање није идентифицирало потенцијални узрок промјена, додаје се да промјене начина живота у ова два животна периода могу играти улогу.
Конзумација алкохола обично се повећава у средњим годинама, као и стрес, док квалитет сна обично опада с годинама, а то може имати негативан утјецај на кардиоваскуларни и имунолошки систем.
