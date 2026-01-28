Logo
У којим годинама људи драстично старе: Ови периоди су прекретнице

Извор:

Кликс

28.01.2026

10:51

Коментари:

0
У којим годинама људи драстично старе: Ови периоди су прекретнице
Фото: Unsplash

Процес старења се разликује од особе до особе. Неки раније уоче знакове старења, укључујући сиједу косу и боре, док други изгледају младолико и у позним годинама. Међутим, истраживање је утврдило два специфична периода у којима нагло старимо.

Анализиране су значајне промјене попут могућности "прераде" алкохола и кофеина, метаболизма и вјероватноће развоја кардиоваскуларних болести, које се догађају по "нелинеарним обрасцима, а не као постепени процес.

Тим на Медицинском факултету Станфорд пратио је преко 135.000 биолошких маркера код 108 особа током неколико година. Истраживање, које је водио Мицхаел Снyдер, шеф катедре за генетику, открило је да се 81 посто молекула повезаних са старењем мијења по нелинеарним обрасцима.

64c375a31e326 Zemlja

Наука и технологија

На археолошкој ископини у Грчкој пронађене дрвене алатке старе око 430.000 година

Умјесто да стално напредује, молекуларна активност је доживјела брзе промјене у двије дефиниране доби: 44 и 60 година. Резултати истраживања објављени су у стручном магазину Натуре Агинг.

Иако истраживање није идентифицирало потенцијални узрок промјена, додаје се да промјене начина живота у ова два животна периода могу играти улогу.

Конзумација алкохола обично се повећава у средњим годинама, као и стрес, док квалитет сна обично опада с годинама, а то може имати негативан утјецај на кардиоваскуларни и имунолошки систем.

Коментари (0)
