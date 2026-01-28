Logo
На археолошкој ископини у Грчкој пронађене дрвене алатке старе око 430.000 година

Спутник Србија

28.01.2026

Два праисторијска артефакта пронађена на обали једног језера у Грчкој сматрају се најстаријим дрвеним алаткама откривеним до сада и процјењује се датирају од прије 430.000 година.

Један артефакт је танак штап дугачак око 80 центиметара који је могао бити коришћен за копање у блату, а други је мањи комад израђен од дрвета врбе или тополе који је можда коришћен за обликовање камених алата, наводи се у чланку о резултатима истраживања објављеном у научном часопису Proceedings of the National Academy of Sciences, преноси Сајенс алерт.

Научници су увјерени да су праисторијски људи користили бројне алатке израђене од камена, костију и дрвета, али указују да је посебно тешко пронаћи доказе о дрвеним алатима јер дрво брже трули.

Дрвени артефакти могу да буду очувани ако су били заробљени у леду, у пећинама или под водом.

Претпоставља се да су артефакати пронађени код Мегалополиса на Пелопонезу у Грчкој можда били под седиментом и сачувани захваљујући влажној средини у којој су провели миленијуме.

Наука и технологија

Сат судњег дана помјерен на 85 секунди до поноћи због глобалних пријетњи

Годинама су истраживачи на тој локацији проналазили друге артефакте, укључујући камене алате и кости слонова са резбаријама.

Иако научници нису прецизно датирали пронађене дрвене алатке, сама археолошка локација је стара око 430.000 година, што пружа увид и у приближну старост пронађених предмета.

Људски остаци још нису пронађени на тој локацији и зато још увијек није јасно ко је користио дрвене алатке, а могуће је да су то били неандерталци, рани преци човјека, али и неки други хоминиди.

Други примјерци пронађених древних дрвених алатки укључују копље из Њемачке и кинеске штапове за копање старе 300.000 година.

(спутник србија)

