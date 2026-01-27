Извор:
27.01.2026
Предсједник организације "Билтен атомских научника" Александра Бел упозорила је да "сат судњег дана" показује само 85 секунди до поноћи, чиме научници указују на ризик од глобалне катастрофе усљед кршења контроле нуклеарног наоружања.
"То је сурова истина, али ово је наша реалност. Сада је 85 секунди до поноћи. Ово је најближе вријеме икада до поноћи", рекла је Белова новинарима.
"Сат судњег дана" је 2025. године показивао 89 секунди до поноћи.
Научници на овај начин указују на ризик од глобалне катастрофе поводом кршења контроле нуклеарног наоружања, сукоба у Украјини и на Блиском истоку, као због ширења употребе вјештачке интелигенције.
Непрофитна организација са сједиштем у Чикагу креирала је сат 1947. године, током тензија у времену Хладног рата које су услиједиле након Другог свјетског рата.
