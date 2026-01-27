Logo
Научници указују на ризик од глобалне катастрофе

Извор:

Агенције

27.01.2026

17:22

Фото: Pexel/SingingAngler

Предсједник организације "Билтен атомских научника" Александра Бел упозорила је да "сат судњег дана" показује само 85 секунди до поноћи, чиме научници указују на ризик од глобалне катастрофе усљед кршења контроле нуклеарног наоружања.

"То је сурова истина, али ово је наша реалност. Сада је 85 секунди до поноћи. Ово је најближе вријеме икада до поноћи", рекла је Белова новинарима.

"Сат судњег дана" је 2025. године показивао 89 секунди до поноћи.

Научници на овај начин указују на ризик од глобалне катастрофе поводом кршења контроле нуклеарног наоружања, сукоба у Украјини и на Блиском истоку, као због ширења употребе вјештачке интелигенције.

Непрофитна организација са сједиштем у Чикагу креирала је сат 1947. године, током тензија у времену Хладног рата које су услиједиле након Другог свјетског рата.

