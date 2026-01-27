Не може да обузда огромне груди: Скинула се Лидија Бачић

Извор:
АТВ
27.01.2026
17:21
Хрватска пјевачица Лидија Бачић Лилле очигледно јако прижељкује љето, барем ако је судити по најновијој објави на њеном Инстаграму.
Наиме, Лидија је, иако је тек крај јануара, обукла бикини и фоткала се у огледалу, што је одушевило њене пратиоце који се нису могли суздржати од коментара.
Није посебно објасила зашто је обукла бикини, ради ли се о неком новом снимају или се само опушта негдје на велнесу.
Било како било, Лидија је још једном показала завидну линију коју већ годинама одржава.
У првом плану на фотографијама су биле огромне груди које је пјевачица једва обуздала.
Лилле је објавила и неколико фотки с концерта на којима видно ужива у пјевању, које је дефинитивно њена велика страст, преноси Аваз.
Своје пратиоце прије неколико дана почастила је снимком на којем се види сва раскош њеног згодног тијела.
