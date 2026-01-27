Logo
Не може да обузда огромне груди: Скинула се Лидија Бачић

АТВ

27.01.2026

Лидија Бачић се скинула и показала огромне груди и савршено тијело
Хрватска пјевачица Лидија Бачић Лилле очигледно јако прижељкује љето, барем ако је судити по најновијој објави на њеном Инстаграму.

Наиме, Лидија је, иако је тек крај јануара, обукла бикини и фоткала се у огледалу, што је одушевило њене пратиоце који се нису могли суздржати од коментара.

Није посебно објасила зашто је обукла бикини, ради ли се о неком новом снимају или се само опушта негдје на велнесу.

Било како било, Лидија је још једном показала завидну линију коју већ годинама одржава.

У првом плану на фотографијама су биле огромне груди које је пјевачица једва обуздала.

Лилле је објавила и неколико фотки с концерта на којима видно ужива у пјевању, које је дефинитивно њена велика страст, преноси Аваз.

Своје пратиоце прије неколико дана почастила је снимком на којем се види сва раскош њеног згодног тијела.

