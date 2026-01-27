Logo
Брат Мине Костић о њеној вези са Каспером

27.01.2026

08:10

Брат Мине Костић о њеној вези са Каспером
Пјевачица Мина Костић је у жижи интересовања јавности због везе са Манетом Ћурувијом Каспером, са којим је првих шест мјесеци била у онлајн романси, а након тога се, по његовом доласку из Америке у Србију, не одвајају.

Мину и Каспера је сад подржао и њен брат Мија Јашари.

“Секо наша, уз тебе смо, као и увијек! Не осврћи се на небитне људе, који не знају шта ће са својим животима. Волимо те! “, написао је он на Инстаграму, док је Мина одмах одговорила:

“Хвала, брате мој, волим и ја тебе!”

Мина Костић

Мане Ћурувија Каспер

Брат Мине Костић о вези

