Logo
Large banner

Ево шта планира Каспер да уради за Мину, има везе са Америком: Искористићу контакте на прави начин

Извор:

Курир

26.01.2026

07:09

Коментари:

0
Мане Ћурувија Каспер о наводима да је писао Наташи Беквалац
Фото: Printscreen/Youtube

Љубав Мине Костић и Манета Ћурувије, јавности познатијег по надимку Каспер, не цвјета само на приватном плану већ све више добија и озбиљне пословне обрисе.

Пјевачица, која већ деценијама важи за једно од најпрепознатљивијих имена домаће музичке сцене, у Манету није пронашла само животног сапутника већ и снажну подршку у каријери.

Поред себе има комплетног мушкарац

Има јаке везе

Како тврде њихови блиски пријатељи, управо ће Каспер бити кључна фигура када је ријеч о Минином професионалном искораку на инострано тржиште, прије свега у Сједињеним Америчким Државама. План је да Мина у наредном периоду има знатно више наступа у Америци, гдје постоји велика дијаспора с Балкана и озбиљна потражња за извођачима њеног калибра.

Душан Мандић

Остали спортови

Душан Мандић проглашен за МВП финала

"Мане је опчињен Мининим гласом, енергијом и начином на који пјева и игра. Наши људи у Америци држе бројне клубове и ресторане у којима се окупља публика с Балкана, а Каспер је то препознао као одличну прилику за нове пословне ангажмане. Његова жеља је да јој помогне да каријеру додатно побољша и учврсти", открива извор близак пару.

Све прецизирали

Тим поводом контактирали смо с Мином, која није крила да јој подршка будућег супруга много значи.

Policija Srbija

Хроника

Хорор! Жена изгорјела у стану, полиција затекла језив призор

"Мане ће сигурно бити уз мене, шта год ја радила. Наравно да ће ми помоћи у сваком смислу. Неће ми бити класични менаџер, али све што може око наступа, организације и контаката, он ће ми помоћи. Као што он помаже мени, тако ћу и ја њему када су у питању његови послови", започела је Мина.

Спреман на све због Мине

На њене ријечи надовезао се и сам Каспер, који истиче да му је најважније да се њихова сарадња не протумачи погрешно.

брисел европска унија brisel evropska unija

Економија

"Економист": Западне лидере чека усамљена година и самотан свијет

"Наравно да ћу јој помоћи. Нисам њен менаџер, већ њен животни сапутник. Не желим да људи погрешно схвате да ја на њој желим да зарађујем. Све контакте које имам врло радо ћу искористити на прави начин и искључиво у њеном интересу", рекао је Ћурувија за Курир.

Осим планова везаних за Минину каријеру, Каспер је открио и амбициозну идеју која би могла да промијени домаћу телевизијску сцену.

Наиме, он већ дуже вријеме ради на томе да један од најгледанијих америчких шоу-програма доведе у Србију.

"Продуцент једног од највећих шоу-програма у Америци је мој близак пријатељ, готово кућни пријатељ. Имамо озбиљну намјеру да у будућности тај формат заживи и код нас. Србија заслужује такав свјетски шоу. Ми смо талентован народ, само нам треба права платформа", истакао је Каспер.

Подијели:

Тагови:

Мина Костић

Мане Ћурувија Каспер

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу

Сцена

Дечко Мине Костић опсједао Наташу Беквалац порукама: Ево шта јој је слао

1 д

0
Мане Ћурувија Каспер о наводима да је писао Наташи Беквалац

Сцена

Каспер хтио да жени Наташу Беквалац? Огласио се вјереник Мине Костић

2 д

0
Огласила се Касперова бивша: Споменула његову породицу

Сцена

Огласила се Касперова бивша: Споменула његову породицу

4 д

0
Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу

Сцена

Прије упознавања размјењивали вруће фотке: Мина признала шта је слала Касперу док је био у Америци

4 д

0

Више из рубрике

Амбер Херд "изгубила способност говора"

Сцена

Амбер Херд "изгубила способност говора"

13 ч

0
Дара Бубамара напустила Звезде Гранда: “Сви сте ви фолиранти”

Сцена

Дара Бубамара напустила Звезде Гранда: “Сви сте ви фолиранти”

18 ч

0
Огласила се продукција након драме око Ђорђа Давида: Открили остаје ли у жирију Звезда Гранда

Сцена

Огласила се продукција након драме око Ђорђа Давида: Открили остаје ли у жирију Звезда Гранда

20 ч

0
Огњен Несторовић открио да је напустио Пинк када је видио хонорар Миљане Кулић

Сцена

Несторовић открио да је дао отказ када је видио хонорар Миљане Кулић

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

35

Цијена злата премашила 5.000 долара први пут у историји

08

32

Спрема се велика промјена у ЕУ: У Њемачкој ступа на снагу ново правило о готовини

08

31

Американци у чуду због Новака Ђоковића, једна ствар их посебно плаши

08

22

Највиши кинески генерал под истрагом, одавао тајне Американцима? Огласило се Министарство одбране

08

14

"Апокалипса" у САД: Олуја однијела најмање 7 живота, без струје милиони људи, отказивани летови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner