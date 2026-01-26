Ево шта планира Каспер да уради за Мину, има везе са Америком: Искористићу контакте на прави начин

Извор:
Курир
26.01.2026
07:09
Коментари:0
Љубав Мине Костић и Манета Ћурувије, јавности познатијег по надимку Каспер, не цвјета само на приватном плану већ све више добија и озбиљне пословне обрисе.
Пјевачица, која већ деценијама важи за једно од најпрепознатљивијих имена домаће музичке сцене, у Манету није пронашла само животног сапутника већ и снажну подршку у каријери.
Како тврде њихови блиски пријатељи, управо ће Каспер бити кључна фигура када је ријеч о Минином професионалном искораку на инострано тржиште, прије свега у Сједињеним Америчким Државама. План је да Мина у наредном периоду има знатно више наступа у Америци, гдје постоји велика дијаспора с Балкана и озбиљна потражња за извођачима њеног калибра.
Остали спортови
Душан Мандић проглашен за МВП финала
"Мане је опчињен Мининим гласом, енергијом и начином на који пјева и игра. Наши људи у Америци држе бројне клубове и ресторане у којима се окупља публика с Балкана, а Каспер је то препознао као одличну прилику за нове пословне ангажмане. Његова жеља је да јој помогне да каријеру додатно побољша и учврсти", открива извор близак пару.
Тим поводом контактирали смо с Мином, која није крила да јој подршка будућег супруга много значи.
Хроника
Хорор! Жена изгорјела у стану, полиција затекла језив призор
"Мане ће сигурно бити уз мене, шта год ја радила. Наравно да ће ми помоћи у сваком смислу. Неће ми бити класични менаџер, али све што може око наступа, организације и контаката, он ће ми помоћи. Као што он помаже мени, тако ћу и ја њему када су у питању његови послови", започела је Мина.
На њене ријечи надовезао се и сам Каспер, који истиче да му је најважније да се њихова сарадња не протумачи погрешно.
Економија
"Економист": Западне лидере чека усамљена година и самотан свијет
"Наравно да ћу јој помоћи. Нисам њен менаџер, већ њен животни сапутник. Не желим да људи погрешно схвате да ја на њој желим да зарађујем. Све контакте које имам врло радо ћу искористити на прави начин и искључиво у њеном интересу", рекао је Ћурувија за Курир.
Осим планова везаних за Минину каријеру, Каспер је открио и амбициозну идеју која би могла да промијени домаћу телевизијску сцену.
Наиме, он већ дуже вријеме ради на томе да један од најгледанијих америчких шоу-програма доведе у Србију.
"Продуцент једног од највећих шоу-програма у Америци је мој близак пријатељ, готово кућни пријатељ. Имамо озбиљну намјеру да у будућности тај формат заживи и код нас. Србија заслужује такав свјетски шоу. Ми смо талентован народ, само нам треба права платформа", истакао је Каспер.
Сцена
1 д0
Сцена
2 д0
Сцена
4 д0
Сцена
4 д0
Сцена
13 ч0
Сцена
18 ч0
Сцена
20 ч0
Сцена
21 ч0
Најновије
Најчитаније
08
35
08
32
08
31
08
22
08
14
Тренутно на програму