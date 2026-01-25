Душан Мандић проглашен за МВП финала

Извор:
Ватерполиста Србије Душан Мандић проглашен је за најкориснијег играча - МВП финала Европског првенства у Београду.
Мандић је изјавио да је његов тим заслужено освојио титулу европског шампиона.
"Не може боље, тешко да може боље. Јако је тешко победити једну врхунску екипу два пута на првенству", рекао је Мандић.
Он је рекао да је препоносан и да овако нешто није доживио.
"Честитке мојим момцима, честитке мађарској екипи, свака им част. Вечерас смо ми били бољи пред препуном `Ареном` у Београду", рекао је Мандић послије финалног меча.
Мандић је на вечерашњој финалној утакмици постигао четири гола.
Ватерполисти Србије освојили су златну медаљу на Европском првенству у Београду побиједивши у финалу селекцију Мађарске резултатом 10:7.
"Делфини" су се пред домаћом публиком, након осмогодишње паузе, вратили на европски трон.
Финална утакмица је играна у "Београдској арени" пред око 13.000 навијача.
