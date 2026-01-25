Logo
Душан Мандић проглашен за МВП финала

Извор:

СРНА

25.01.2026

22:14

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Ватерполиста Србије Душан Мандић проглашен је за најкориснијег играча - МВП финала Европског првенства у Београду.

Мандић је изјавио да је његов тим заслужено освојио титулу европског шампиона.

"Не може боље, тешко да може боље. Јако је тешко победити једну врхунску екипу два пута на првенству", рекао је Мандић.

Милан Глушац

Остали спортови

"Играли смо против свих, и против судија!" Милан Глушац послије европске титуле српских ватерполиста

Он је рекао да је препоносан и да овако нешто није доживио.

"Честитке мојим момцима, честитке мађарској екипи, свака им част. Вечерас смо ми били бољи пред препуном `Ареном` у Београду", рекао је Мандић послије финалног меча.

Мандић је на вечерашњој финалној утакмици постигао четири гола.

Ватерполисти Србије освојили су златну медаљу на Европском првенству у Београду побиједивши у финалу селекцију Мађарске резултатом 10:7.

Србија ватерполо

Остали спортови

Србија је првак Европе!

"Делфини" су се пред домаћом публиком, након осмогодишње паузе, вратили на европски трон.

Финална утакмица је играна у "Београдској арени" пред око 13.000 навијача.

