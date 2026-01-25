Logo
Large banner

УЖИВО Србија у финалу без једног од најбољих, почео меч

Извор:

АТВ

25.01.2026

20:15

Коментари:

0
УЖИВО Србија у финалу без једног од најбољих, почео меч
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Србија игра у финалу Европског првенства против репрезентације Мађарске у 20.30 сати у Београдској арени.

Почео је меч финала

Почео је финални меч између репрезентација Србије и Мађарске.

Мађарска је прва стигла до лопте и она напада.

Србија игра без Милоша Ћука!

Репрезентација Србије значајно ослабљена улази у финале, без Милоша Ћука (35), једног од носилаца игре репрезентације.

Да ли је у питању повреда или повратак вируса који га је мучио у претходном периоду, за сада није познато.

Састав Србије: Филиповић, Глушац, Мандић, С. Рашовић. Ранђеловић, Лазић, Драшовић, Јакшић, Вицо, Дедовић, П. Јакшић, В. Рашовић, Мартиновић, Лукић

Подијели:

Тагови:

vaterpolo

Miloš Čuk

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ватерполо

Остали спортови

Грци доминантно освојили бронзу у Београду!

2 ч

0
Ски скокови

Остали спортови

Домен Превц постао свјетски шампион у скијашким летовима

1 д

0
Ново! Шумахер није више везан за кревет

Остали спортови

Ново! Шумахер није више везан за кревет

1 д

0
Укинута суспензија: Капитен Никола Јакшић игра финале!

Остали спортови

Укинута суспензија: Капитен Никола Јакшић игра финале!

1 д

2

  • Најновије

  • Најчитаније

20

28

"Економист": Западне лидере чека усамљена година и самотан свијет

20

15

УЖИВО Србија у финалу без једног од најбољих, почео меч

20

07

Игокеа пружила сјајан отпор, Партизан ипак дошао до побједе

20

00

Преполовиће царине? "Мајка свих споразума" надохват руке

19

45

Снијег можда Јокића остави у трци за МВП? Одгођена утакмица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner