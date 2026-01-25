УЖИВО Србија у финалу без једног од најбољих, почео меч

Извор:
АТВ
25.01.2026
20:15
Коментари:0
Србија игра у финалу Европског првенства против репрезентације Мађарске у 20.30 сати у Београдској арени.
Почео је финални меч између репрезентација Србије и Мађарске.
Мађарска је прва стигла до лопте и она напада.
Репрезентација Србије значајно ослабљена улази у финале, без Милоша Ћука (35), једног од носилаца игре репрезентације.
Да ли је у питању повреда или повратак вируса који га је мучио у претходном периоду, за сада није познато.
Састав Србије: Филиповић, Глушац, Мандић, С. Рашовић. Ранђеловић, Лазић, Драшовић, Јакшић, Вицо, Дедовић, П. Јакшић, В. Рашовић, Мартиновић, Лукић
Најновије
Најчитаније
20
28
20
15
20
07
20
00
19
45
Тренутно на програму