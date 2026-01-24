Ново! Шумахер није више везан за кревет

Извор:
24.01.2026
Британски Дејли мејл (Daily Mail) објавио је најновије информације у вези са здравственим стањем Михаела Шумахера (Michael Schumacher), седмоструког свјетског првака Формуле 1, који већ готово 12 година води борбу након тешке повреде мозга коју је претрпио током скијања у француским Алпима.
Према њиховим наводима, Шумахер је смјештен у вили Лас Брисас (Las Brisas), у планинском ланцу Сијера де Трамунтана (Sierra de Tramuntana), у близини Андрача (Andratx). Имање, вриједно 30 милиона фунти (67,68 милиона КМ), смјештено је на литици, заклоњено високим стаблима, каменим зидовима и системом надзора, што породици осигурава потпуну приватност.
Како наводе, упркос сложеном здравственом стању, 57-годишњи Шумахер није везан за кревет, али због посљедица несреће не може самостално ходати.
Шумахер је и даље окружен ужом породицом и малим кругом повјерљивих пријатеља, међу којима је и његов бивши шеф у Ферарију (Ferrari), Жан Тод (Jean Todt), који га редовно посјећује и заједно с њим прати трке Формуле 1.
Упркос нагађањима о неуролошким компликацијама, више извора потврђује да Михаел Шумахер (Michael Schumacher) разумије догађаје око себе, иако комуникација с њим остаје ограничена.
Породица Шумахер, коју предводи супруга Корина (Corinna), од несреће 2013. године строго чува његову приватност, а ниједна фотографија Михаела у озбиљном здравственом стању није објављена. Гласине о његовом присуству на вјенчању кћерке Гине (Gina) 2024. године нису потврђене, а главна породична резиденција и даље се налази у Гланду у Швајцарској, док повучене одморе проводе на Мајорки (Mallorca).
Шумахер је током каријере освојио 91 побједу, 68 пол-позиција и 155 подијума, што га је учинило једним од најуспјешнијих и најбогатијих спортиста свих времена. Иако је Луис Хамилтон (Lewis Hamilton) касније изједначио његових седам титула свјетског првака, Шумахеров рекорд од 77 најбржих кругова и даље остаје ненадмашен.
