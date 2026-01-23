Logo
Језиве сцене: Борац се након вагања само срушио, љекари га морали извести с позорнице

Извор:

Кликс

23.01.2026

19:15

Коментари:

0
УФЦ борац се онесвијестио након вагања пред меч
Фото: Printscreen/X

Језиве сцене могле су се вид‌јети на вагању за УФЦ 324 који се одржава у ноћи са суботе на нед‌јељу у Лас Вегасу.

Наиме, борац бантам категорије до 61 килограм Камерон Смутерман успјешно је задовољио вагу, али је након силаска с исте, изгубио свијест, пао и брутално ударио лицем о под.

Одмах након пада љекари су му притекли у помоћ, а сам борац је у први мах остао лежати на поду. Остао је тако једно вријеме, прије него ли је устао и дошао себи.

Ипак је, уз помоћ, морао напустити бину гд‌је је одржано вагање.

Још увијек није јасно због чега се Смутерман онесвијестио и да ли ће бити способан борити се на мечу против Рикија Туркиоса.

Корисници друштвених мрежа наводе да је до Смутермановог пада дошло након скидања килограма.

Иначе, кроз историју смо вид‌јели велики број примјера бораца који муку муче са скидањем килограма, а љекари већ дуже вријеме упозоравају на све већу опасност по здравље.

