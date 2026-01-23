Језиве сцене: Борац се након вагања само срушио, љекари га морали извести с позорнице

Извор:
Језиве сцене могле су се видјети на вагању за УФЦ 324 који се одржава у ноћи са суботе на недјељу у Лас Вегасу.
Наиме, борац бантам категорије до 61 килограм Камерон Смутерман успјешно је задовољио вагу, али је након силаска с исте, изгубио свијест, пао и брутално ударио лицем о под.
Одмах након пада љекари су му притекли у помоћ, а сам борац је у први мах остао лежати на поду. Остао је тако једно вријеме, прије него ли је устао и дошао себи.
Oh my goodness...— Championship Rounds (@ChampRDS) January 23, 2026
Cameron Smotherman just passed out on stage after making weight pic.twitter.com/fw881V1JuO
Ипак је, уз помоћ, морао напустити бину гдје је одржано вагање.
Још увијек није јасно због чега се Смутерман онесвијестио и да ли ће бити способан борити се на мечу против Рикија Туркиоса.
Корисници друштвених мрежа наводе да је до Смутермановог пада дошло након скидања килограма.
Иначе, кроз историју смо видјели велики број примјера бораца који муку муче са скидањем килограма, а љекари већ дуже вријеме упозоравају на све већу опасност по здравље.
