Мађарска у финалу Европског првенства: Чекају Србију или Италију

Извор:

Агенције

23.01.2026

18:20

Коментари:

0
Ватерполо
Фото: Pixabay/kidsnewshu

Ватерполисти Мађарске пласирали су се у финале Европског првенства у Београду побједом против селекције Грчке резултатом 15:12.

Други финалиста биће познат послије сусрета Србије и Италије.

Спектакл у Арени боље су отворили грчки ватерполисти који су послије прве дионице били у предности 5:4. Међутим, Мађари су од друге дионице били знатно бољи.

Ломила је Мађарска Грчку, најприје су изборили егал, да би разлику од два гола направили су трећој деоници.

Морала је Грчка да тражи хитан одговор, али умјесто тога Мађарска у посљедњих неколико минута прави још већу разлику.

Велику превагу направила је одбрана Мађарске са играчем мање. Грчка упорно није користила ватерполисту више и за то је стигла казна.

Грцима је остало 44 секунди да направе чудо, смањили су разлику поново на два гола, али у том тренутку селектор није успио да исконтролише емоције и искључен је.

Тада је све било јасно, Мађарска је обезбиједила финале у ком ће играти против побједника дуела Србија – Италија.

