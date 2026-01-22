На којем мјесту је рукометна репрезентација Србије завршила на Европском првенству

Извор:
Рукометна репрезентација Србије на Европском првенству, које се одржава у Данској, Шведској и Норвешкој, заузела ја 19. мјесто, као и на претходном шампионату.
Првенство Европе тек сада улази у своју главну фазу, али је српски тим још једном окончао такмичење послије првог дијела.
Тим Раула Гонзалеса је послије пораза од Шпаније и Аустрије и побједе против њемачке на крају био на 19. позицији.
Од селекција бивше Југославије, најлошији пласман је остварила репрезентација Црне Горе која је окончала наступ на Европском првенству на 23. мјесту, а иза себе су само оставили Украјину.
