На којем мјесту је рукометна репрезентација Србије завршила на Европском првенству

Извор:

Агенције

22.01.2026

17:24

Рукометаши Србије
Фото: Рукометни савез Србије

Рукометна репрезентација Србије на Европском првенству, које се одржава у Данској, Шведској и Норвешкој, заузела ја 19. мјесто, као и на претходном шампионату.

Првенство Европе тек сада улази у своју главну фазу, али је српски тим још једном окончао такмичење послије првог дијела.

Тим Раула Гонзалеса је послије пораза од Шпаније и Аустрије и побједе против њемачке на крају био на 19. позицији.

Од селекција бивше Југославије, најлошији пласман је остварила репрезентација Црне Горе која је окончала наступ на Европском првенству на 23. мјесту, а иза себе су само оставили Украјину.

Rukometna reprezentacija Srbije

