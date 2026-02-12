Logo
Вјетар од 270 километара на час разорио острво: Десетине мртвих и несталих

Извор:

Индекс

12.02.2026

06:49

Коментари:

0
Вјетар од 270 километара на час разорио острво: Десетине мртвих и несталих
Фото: BNGRC

Најмање 20 људи погинуло је у разорном циклону Гезани на Мадагаскару, док се 15 особа води као нестало, а вјетар је достизао брзину од 270 километара на час.

Циклон Гезани усмртио је најмање 20 људи и изазвао велика разарања на Мадагаскару, саопштиле су локалне власти.

Кулен

Србија

Кулен из Баната стигао до Мадагаскара: Смијали се Ивану, а сад осваја свијет

Још 15 особа води се као нестало, а најмање 33 су повријеђене након што је циклон у уторак увече стигао до копна брзином ветра до 270 километара на сат, саопштио је Национални уред за управљање ризицима и цивилну заштиту.

Потпуни размјери катастрофе и број погођених још нису коначно утврђени. До јутра је просјечна брзина ветра ослабила на око 110 километара на сат.

Посебно је тешко погођен сјевероисточни лучки град Тоамасина, други по величини град у земљи. Према наводима локалних власти, око 90 одсто кућа у граду од пола милиона становника је оштећено.

Улице су затрпане обореним дрвећем, електричним стубовима и крхотинама, док су прекиди у телекомуникацијама и снабдијевању струјом отежали спасилачке операције.

У региону Атсинанана уништено је око 80 одсто инфраструктуре, а према првим процјенама око 6.000 људи остало је без крова над главом.

Мадагаскар, острвска држава са око 30 милиона становника у Индијском океану, често је погођена снажним тропским олујама. Пре три године тропска олуја Фреди опустошила је Мадагаскар, Мозамбик и Малави, при чему је погинуло више од 500 људи.

