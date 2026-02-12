Трамп поручио: Или споразум или – слиједи одговор

Извор:
Б92
12.02.2026
06:45
Коментари:0
Кабинет израелског премијера Бењамина Нетанјахуа навео је данас да се на састанку са предсједником САД Доналда Трампа, одржаном у Вашингтону, обе стране "разматрале преговоре са Ираном, ситуацију у Гази и регионална дешавања".
"Премијер Израела је нагласио безбједносне потребе Израела у контексту преговора, а двије стране су се сложиле да одрже блиску координацију и сталну комуникацију", наводи кабинет израелског премијера.
Саопштење не указује да су постигнути било какви закључци по питању Ирана, што одговара Трамповој објави убрзо након завршетка састанка, наводи израелски портал.
Амерички предсједник је саопштио је да је током састанка са премијером Израела Бењамином Нетанјахуом у Вашингтону инсистирао да САД наставе преговоре са Ираном како би се видјело да ли је могуће постићи споразум.
"Нисмо постигли ништа дефинитивно, осим што сам инсистирао да се преговори са Ираном наставе како би се видјело може ли се постићи споразум. Обавијестио сам премијера Нетанјахуа да ће то бити преференција. Ако то не буде могуће, морамо да видимо какав ће бити исход'', написао је Трамп на својој друштвеној мрежи Truth Social.
Трамп је навео да је Иран "прошлог пута" одлучио да је боље да не склапа споразум, након чега су га погодили војном акцијом "Поноћни чекић".
"Надам се да ће овог пута бити разумнији и одговорнији", истакао је амерички предсједник.
Свијет
12 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
14 ч0
Најновије
Најчитаније
10
36
10
28
10
18
10
15
10
01
Тренутно на програму