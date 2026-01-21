Logo
Ватерполиста Хрватске: "Катастрофа..."

21.01.2026

19:48

Коментари:

0
Ватерполиста Хрватске: "Катастрофа..."
Фото: Tanjug/AP/Filip Stevanovic

Ватерполиста Хрватске Звонимир Бутић био је разочаран након елиминације са Европског првенства, односно, пораза од Италије у борби за полуфинале.

Италијани су славили тријумф 13:10 и заказали дуел против Србије у петак од 20.30.

"Заслужено, били су бољи од почетка. Не знам зашто нисмо били прави, играч више је био катастрофа. Нешто мало смо промијенили када смо ставили дешњака на јединицу, али је тада одбрана престала. Имали смо проблем са искључењима, али су се они боље снашли", рекао је Бутић послије меча.

Хрвати ће се борити за пласман, али то им сада ништа не значи.

"Не значи нам ништа утакмица за пласман, спремали смо се за борбе за медаљу".

Питали су хрватски новинари: шта је пошло по злу?

"Нису нас ничим изненадили. Играли су пресинг на већи број искључења. Ми смо мало брзали са играчем више, а и голман им је јако добро бранио. На крају смо их убацили у нервозу, притисли, али се у посљедњих пет играча мање нисмо одбранили", закључио је Бутић.

