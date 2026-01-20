Logo
Савић: Србији желим сву срећу, нека сломе ногу

20.01.2026

22:32

Ватерполо репрезентација Црне Горе побиједила је Србију у посљедњем колу групне фазе Европског првенства у Београду – 15:13 Србија ће се борити за медаљу, Црна Гора за седмо мјесто, које дефинитивно гарантује пласман на Свјетско првенство.

Србија ће у полуфиналу играти са бољим из дуела између Италије и Хрватске, а у другом полуфиналу снаге ће одмјерити Мађарска и Грчка.

Изабраници Уроша Стевановића сазнаће име ривала 21. јануара, а истог дана ће сазнати ли полуфинални меч који је на програму 23. јануара играју у 17 или 20 и 30 часова, а готово је извесно да је опција два једина реална опција.

„Резултатски значај утакмице није био онакав какав смо очекивали на крају групне фазе. Србија је знала да је обезбиједила прво мјесто и пласман у полуфинале, али то дефинитивно не умањује значај побједе коју смо остварили и који је велики корак ка одрастању и сазријевању“, нагласио је Дејан Савић, па наставио:

„Србији желим сву срећу у борбама за медаљу, што би рекао наш народ, нека сломе ногу“

Dejan Savić

vaterpolo

Србија

Црна Гора

