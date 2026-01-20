Немања Илић објавио крај репрезентативне каријере

20.01.2026
14:46
Коментари:0
Немања Илић, српски рукометаш, објавио је крај репрезентативне каријере.
"Од 2012. године имао сам част да представљам своју земљу, носим грб на грудима, певам химну и делим терен са невероватним саиграчима. На том путу, било је свега… Лепих тренутака, битних победа, болних пораза, борби и емоција које се не заборављају", написао је на Инстаграму и додао:
"Сваки позив и сваки минут у овом дресу имали су, и имаће, посебну тежину и непроцењиву част".
Како додаје посебна привилегија му је била да буде капитен репрезентације Србије.
"Хвала свима који су били део овог пута! Одлазим поносан и захвалан", написао је он на Инстаграму , дан пошто су "орлови" елиминисани са Европског првенства.
