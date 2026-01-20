Logo
Немања Илић објавио крај репрезентативне каријере

20.01.2026

14:46

Немања Илић објавио крај репрезентативне каријере
Немања Илић, српски рукометаш, објавио је крај репрезентативне каријере.

"Од 2012. године имао сам част да представљам своју земљу, носим грб на грудима, певам химну и делим терен са невероватним саиграчима. На том путу, било је свега… Лепих тренутака, битних победа, болних пораза, борби и емоција које се не заборављају", написао је на Инстаграму и додао:

"Сваки позив и сваки минут у овом дресу имали су, и имаће, посебну тежину и непроцењиву част".

Како додаје посебна привилегија му је била да буде капитен репрезентације Србије.

"Хвала свима који су били део овог пута! Одлазим поносан и захвалан", написао је он на Инстаграму , дан пошто су "орлови" елиминисани са Европског првенства.

