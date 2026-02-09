Ово урадите са сићом из "касице прасице": Метални новац мало вриједи, али пуно кошта

Извор:
Курир
09.02.2026
22:44
Коментари:0
Грађани у Србији и даље често чувају ситан новац у теглама, касицама или фиокама, али у пракси се све чешће поставља питање – да ли трговац има право да одбије плаћање великом количином кованица. Иако се многима чини да је то "сива зона", прописи су по том питању јасни.
Ковани новац, баш као и папирне новчанице и безготовинско плаћање, представља законско средство плаћања у Републици Србији. То значи да трговци имају обавезу да прихвате плаћање у кованицама, без обзира на апоен, чак и када је ријеч о већој количини ситног новца.
Уколико трговац одбије такво плаћање, грађани имају право да се обрате надлежној инспекцији или да уложе приговор Народној банци Србије.
Иако је плаћање кованицама дозвољено, из Централне банке апелују да се ситан новац не задржава код куће, већ да се користи у свакодневном промету. Разлог није само практичне природе.
Плаћање великом количином кованица може да изазове гужве на касама и успори рад продавница, али већи проблем настаје када се ситни апоени повуку из оптицаја.
Тада долази до њихове несташице на тржишту, што захтијева додатно ковање.
Израда кованог новца постаје све скупља због раста цена метала на свјетским берзама. Код најмањих апоена, попут кованица од једног и два динара, трошкови производње премашују њихову номиналну вриједност.
Ипак, ковање је неизбјежно јер је динар основна новчана јединица у Србији, а ситни апоени су неопходни за функционисање готовинског платног промета.
Још један чест проблем у пракси је одбијање новчаница уз образложење да су оштећене. Важно је знати да трговци немају право да самостално процјењују да ли је новчаница неважећа.
БиХ
Пелег: Ћудићева шири мржњу према Јеврејима
Процјену да ли се новчаница може замијенити или повући из оптицаја може да донесе искључиво Народна банка Србије. У супротном, одбијање плаћања представља повреду права потрошача.
Шта грађани треба да знају
Плаћање кованицама је дозвољено и трговци су дужни да га прихвате, али се грађанима савјетује да ситан новац користе редовно, а не да га гомилају.
У случају одбијања плаћања или других неправилности, могуће је поднијети пријаву надлежним органима.
На тај начин се штите и права потрошача и стабилност новчаног промета, преноси Курир.
Најновије
Најчитаније
23
02
22
56
22
48
22
45
22
44
Тренутно на програму