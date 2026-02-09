Приштина: ЦИК потврдио резултате ванредних избора

Извор:
Централна изборна комисија у Приштини потврдила је резултате ванредних избора за скупштину привремених институција одржаних 28. децембра, чиме почиње да тече рок од 30 дана за одржавање конститутивне сједнице скупштине, преносе медији у Приштини.
За потврђивање резултата гласало је 11 чланова ЦИК-а.
Како се додаје, предсједник ЦИК-а Крешник Радоњићи рекао је да нема промјена у резултатима које је ЦИК раније објавио и на гласање ставио одлуку о потврђивању резултата избора у цијелости.
Према тим резултатима, највише гласова освојило Самоопредјељење и то 51,10 одсто, на другом мјесту по броју освојених мандата је Демократска партија Косова са 20,19 одсто гласова и 22 посланичка мјеста, а на трећем Демократски савез Косова са 13,24 одсто гласова, односно 15 мјеста мандата.
Алијанса за будућност добила је 5,50 одсто гласова, што је шест мандата.
Када је ријеч о 10 мандата предвиђених за српску заједницу, за Српску листу је гласало 4,84 одсто, односно 42.759 бирача и она је освојила девет мандата, док је за странку За слободу, правду и опстанак гласало 0,51 одсто или 4.862 бирача и она је освојила један мандат.
Осталих 10 мандата од 120 у скупштини привремених приштинских институција припало је представницима осталих невећинских заједница.
Врховни суд у Приштини раније данас је одбацио као неосноване шест жалби поднесене против одлука изборног панела за жалбе и представке на коначне резултате избора.
ЦИК је 31. јануара, након што је завршено поновљено пребројавање гласова, објавио коначне резултате ванредних избора одржаних 28. децембра, али није потврдио избор девет посланика Српске листе, јер су два члана ЦИК-а из Самоопредјељења гласала против.
Српска листа се потом жалила изборном панелу за жалбе и представке, који је прихватио њену жалбу.
Поновљено пребројавање свих гласова ЦИК је наложио 19. јануара, након што је поновљено пребројавање у појединим општинама показало неслагање у броју гласова за кандидате за посланике.
Након тога су стотине чланова бирачких одбора ухапшени због сумње на манипулацију гласовима.
Према закону, конститутивна сједница скупштине привремених институција мора да буде одржана у року од 30 дана од дана потврђивања коначних резултата избора.
