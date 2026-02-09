Logo
Large banner

Вјероватно нисте у праву: Знате ли како се зове младунче магарца

Извор:

АТВ

09.02.2026

19:59

Коментари:

0
Вјероватно нисте у праву: Знате ли како се зове младунче магарца

Називи за младунчад животиња често се подразумијевају и ријетко ко размишља о томе да ли су заиста правилни.

Управо због тога многи погријеше када покушају да именују младунче магарца, једне од најпознатијих домаћих животиња.

У свакодневном говору најчешће се може чути израз који звучи логично, али није исправан.

Другим ријечима, већина људи ће без размишљања рећи: „па, магарче“. Или магаре, магаренце... Логично звучи, зар не? Међутим – није тачно.

Шта кажу језички приручници?

Прави назив, који се налази у рјечницима и има дугу употребу у језику, знатно је мање познат.

Тек када се завири у језичке приручнике, долази се до податка да се младунче магарца и магарице назива пуле – ријеч која је с временом готово нестала из свакодневне употребе.

Да, добро сте прочитали – пуле. Кратко, слатко и помало неочекивано. Баш као и само младунче, које је често разиграно, тврдоглаво на свој симпатичан начин и невјероватно умиљато.

Иако се ријетко чује, овај назив и данас важи као једини исправан.

Зато, сљедећи пут кад неко пита како се зове беба магарца – слободно заблистајте знањем и реците: пуле. Биће изненађења, а можда и понеког осмијеха, пише портал "Независне".

Ждријебе или пуле?

Иако магарци припадају широј породици копитара, па се њихово младунче биолошки може сврстати под општи појам ждријебе, у нашем језику постоји јасна разлика. Док се назив ждријебе у народу готово искључиво веже за коње, пуле остаје специфичан и једини потпуно тачан назив за младунче магарца.

Подијели:

Тагови:

Магарац

Пуле

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Народна вјеровања која постоје вијековима: Ове ствари сви раде - не без разлога

Занимљивости

Народна вјеровања која постоје вијековима: Ове ствари сви раде - не без разлога

6 ч

0
Moda žena djevojka

Занимљивости

Ова 3 знака чекају животне одлуке и судбинске промјене

6 ч

0
Серена Вилијамс на стубу срама: "Увијек се сјетим Ђоковића"

Занимљивости

Серена Вилијамс на стубу срама: "Увијек се сјетим Ђоковића"

10 ч

0
Данас је свјетски дан пице: Да ли сте знали да ово јело заправо не потиче из Италије?

Занимљивости

Данас је свјетски дан пице: Да ли сте знали да ово јело заправо не потиче из Италије?

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

56

Цвијановић: "Тројка" очајнички покушава да се консолидује у јавности

22

48

Отац четворо дјеце из Србије погинуо у саобраћајној несрећи у Минхену

22

45

Централне вијести, 09.02.2026.

22

44

Ово урадите са сићом из "касице прасице": Метални новац мало вриједи, али пуно кошта

22

38

Пелег: Ћудићева шири мржњу према Јеврејима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner