Вјероватно нисте у праву: Знате ли како се зове младунче магарца

Извор:
АТВ
09.02.2026
19:59
Коментари:0
Називи за младунчад животиња често се подразумијевају и ријетко ко размишља о томе да ли су заиста правилни.
Управо због тога многи погријеше када покушају да именују младунче магарца, једне од најпознатијих домаћих животиња.
У свакодневном говору најчешће се може чути израз који звучи логично, али није исправан.
Другим ријечима, већина људи ће без размишљања рећи: „па, магарче“. Или магаре, магаренце... Логично звучи, зар не? Међутим – није тачно.
Прави назив, који се налази у рјечницима и има дугу употребу у језику, знатно је мање познат.
Тек када се завири у језичке приручнике, долази се до податка да се младунче магарца и магарице назива пуле – ријеч која је с временом готово нестала из свакодневне употребе.
Да, добро сте прочитали – пуле. Кратко, слатко и помало неочекивано. Баш као и само младунче, које је често разиграно, тврдоглаво на свој симпатичан начин и невјероватно умиљато.
Иако се ријетко чује, овај назив и данас важи као једини исправан.
Зато, сљедећи пут кад неко пита како се зове беба магарца – слободно заблистајте знањем и реците: пуле. Биће изненађења, а можда и понеког осмијеха, пише портал "Независне".
Иако магарци припадају широј породици копитара, па се њихово младунче биолошки може сврстати под општи појам ждријебе, у нашем језику постоји јасна разлика. Док се назив ждријебе у народу готово искључиво веже за коње, пуле остаје специфичан и једини потпуно тачан назив за младунче магарца.
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
10 ч0
Занимљивости
13 ч0
Најновије
Најчитаније
22
56
22
48
22
45
22
44
22
38
Тренутно на програму