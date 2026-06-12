Зоран Милановић одузео одликовања осуђеном ратном злочинцу Бранимиру Главашу

Аутор:АТВ
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Предсједник Хрватске Зоран Милановић донио је одлуку да одузме одликовања Бранимиру Главашу, који је правоснажно осуђен на седмогодишњу казну затвора због ратних злочина, пише хрватски Нови лист.
Како наводе, Милановић ће Главашу одузети одликовања Реда кнеза Трпимира с огрлицом и Даницом, Реда кнеза Домагоја с огрлицом, Реда бана Јелачића, Реда Анте Старчевића, Реда хрватског тролиста, Споменицу домовинског рата и Споменицу домовинске захвалности.
Ово није први пут да се Главашу одузимају одликовања. То је већ урадио бивши предсједник Хрватске Иво Јосиповић 2010. године, када је Главаш први пут правоснажно осуђен за ратне злочине почињене 1991. у Осијеку.
Ипак, управо Милановић му је одлуком из 2021. године вратио одликовања, након што је 2015. године Уставни суд Хрватске поништио пресуду против Главаша.
Осуђеник за ратне злочине је одликовања добио од првог предсједника Хрватске Фрање Туђмана.
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Бранимир Главаш правоснажно осуђен на седам година затвора
Подсјећамо, Високи кривични суд потврдио је пресуду Жупанијског суда у Загребу којом је Бранимир Главаш осуђен на седам година затвора за ратни злочин над осијечким Србима 1991. године, док су његови суоптуженици такође добили безусловне затворске казне.
Како пише Јутарњи.хр, осим Главаша, Гордана Гетош-Магдић правоснажно је осуђена на четири године затвора због ратног злочина против цивилног становништва, а Динко Контић и Здравко Драгић на по три године.
Високи кривични суд Хрватске је жалбе оптужених и тужилаштва одбио као неосноване.
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