Logo

Зоран Милановић одузео одликовања осуђеном ратном злочинцу Бранимиру Главашу

Аутор:

АТВ
12.06.2026 15:41

Коментари:

0
Зоран Милановић одузео одликовања осуђеном ратном злочинцу Бранимиру Главашу

Предсједник Хрватске Зоран Милановић донио је одлуку да одузме одликовања Бранимиру Главашу, који је правоснажно осуђен на седмогодишњу казну затвора због ратних злочина, пише хрватски Нови лист.

Како наводе, Милановић ће Главашу одузети одликовања Реда кнеза Трпимира с огрлицом и Даницом, Реда кнеза Домагоја с огрлицом, Реда бана Јелачића, Реда Анте Старчевића, Реда хрватског тролиста, Споменицу домовинског рата и Споменицу домовинске захвалности.

Ово није први пут да се Главашу одузимају одликовања. То је већ урадио бивши предсједник Хрватске Иво Јосиповић 2010. године, када је Главаш први пут правоснажно осуђен за ратне злочине почињене 1991. у Осијеку.

Ипак, управо Милановић му је одлуком из 2021. године вратио одликовања, након што је 2015. године Уставни суд Хрватске поништио пресуду против Главаша.

Осуђеник за ратне злочине је одликовања добио од првог предсједника Хрватске Фрање Туђмана.

653b88e46bc0e branimir glavas

Регион

Бранимир Главаш правоснажно осуђен на седам година затвора

Подсјећамо, Високи кривични суд потврдио је пресуду Жупанијског суда у Загребу којом је Бранимир Главаш осуђен на седам година затвора за ратни злочин над осијечким Србима 1991. године, док су његови суоптуженици такође добили безусловне затворске казне.

Како пише Јутарњи.хр, осим Главаша, Гордана Гетош-Магдић правоснажно је осуђена на четири године затвора због ратног злочина против цивилног становништва, а Динко Контић и Здравко Драгић на по три године.

Високи кривични суд Хрватске је жалбе оптужених и тужилаштва одбио као неосноване.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Зоран Милановић

Бранимир Главаш осуђен

Бранимир Главаш

Ратни злочин

Хрватска

Коментари (0)

Више из рубрике

Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Прогањао жену преко Вибера и Инстаграма, долазио јој на посао: Реаговала црногорска полиција

3 ч

0
Словенија мијења правила на границама

Регион

Словенија мијења правила на границама

3 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Годинама држао младића у ропству, тјерао га да краде одјећу и парфеме: Ужас у Загребу

3 ч

0
полиција Хрватска

Регион

Из аутомобила пуцао на двојицу младића, па побјегао: Драма у Загребу

5 ч

0

  • Најновије

17

46

Огласила се Мета: Поново раде Фејсбук и Инстаграм

17

42

Дебата у Савјету безбједности; Русија: Одлука суда о генералу Младићу нехумана и незаконита

17

34

Ухапшен због навођења на проституцију

17

33

Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

17

28

Неизљечива болест побјеђена: „Осјећам се благословено“

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима