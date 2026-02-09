Пацијенткиња преминула током рутинске операције кука

Извор:
Пацијенткиња у педесетим годинама преминула је током операције кука у пуљској Општој болници. Директор Андреј Ангелини истиче да нису прекршени протоколи, извршена је обдукција, а Министарство здравља покренуло је инспекцијски надзор.
Директор пулске Опште болнице Андреј Ангелини изјавио је данас да у случају смрти жене у педесетим годинама у јануару током операције кука, захвата који се у правилу сматра рутинским, није дошло до организационог пропуста те су поштовани сви протоколи.
"Радило се о хитном пријему у болничким условима који се другачије раде од оних елективних. Организација службе за хируршке болести је организована на такав начин да су увијек присутни трауматолог, абдоминални хирург и додатни специјалиста, а остали су у приправности. Систем функционише 24 сата дневно", рекао је Ангелини новинарима.
"Дежурала су два искусна хирурга"
Такав модел, према његовим речима, омогућава извођење сложених захвата и ван редовног радног времена. Посебну пажњу изазвала је чињеница да је захват изведен у недјељу увече, па Ангелини тврди да одлука није била импровизована те су "те вечери дежурала два искусна хирурга па је процијењено да постоје сви услови за сигуран захват".
Иначе, пацијенткиња је два дана пре захвата пала низ степенице и задобила преломе кука и лакта, стање није захтевало хитну операцију, па је захват обављен у недјељу увече, 18. јануара.
"До компликације је дошло усљед хируршког захвата, она је одмах препозната и чим су се стекли услови стабилизације саме пацијенткиње, приступило се новом оперативном захвату који је завршен у два ујутру. Пацијенткиња је пребачена у јединицу интензивне неге и упркос свим напорима, нажалост, око четири сата ујутру је преминула", истакао је директор Ангелини.
Општа болница одмах је комуницирала са родбином о сваком кораку. Такође, болница је дужна у таквим случајевима да затражи обдукцију, док су колеге са патологије одлучили да пријаве случај државном тужилаштву.
"О осталим детаљима истраге не можемо изнети никакве детаље, нити их знамо, нити их можемо износити", нагласио је Ангелини.
Додао је да су према стручној литератури такви случајеви врло ријетки.
"У цијелом случају поштовани су сви протоколи, односно поступало се према смерницама и правилима струке. Организација је била одговарајућа", навео је Ангелини, одбацујући сваку одговорност на нивоу система.
"Није било организационог пропуста. Систем је функционисао као и током радног недјељног периода", поручио је Ангелини.
Додао је да је извршена обдукција те је сва документација предана надлежним тијелима.
У међувремену, Министарство здравља потврдило је у понедељак да је покренут здравствено-инспекцијски надзор у пуљској Општој болници те је навело да је предмет тренутно у поступку надзора здравствене инспекције Министарства, пише Индекс.хр.
