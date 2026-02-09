Logo
Сутра је заштитник оних који желе да исправе своје грешке: Овај обичај треба испоштовати

Сутра је заштитник оних који желе да исправе своје грешке: Овај обичај треба испоштовати
Фото: ATV

Вјеровање у моћ молитве и покајања има дугу традицију у нашој вјери, а један од најпоштованијих светитеља у том контексту је Преподобни Јефрем Сирин. Његов живот и дјела инспирисали су генерације вјерника, а обичаји повезани с његовим именом и данас имају посебно мјесто у духовном животу многих православних хришћана. Лик и дјело овог свеца обиљежавамо 10. фебруара, а тај дан прати и један занимљив обичај.

Од бурне младости до светости

Јефрем Сирин рођен је у Сирији у сиромашној породици, у вријеме цара Константина Великог. Према предањима, младост му је била немирна – био је познат као љутит и неумјерен, често у сукобима и разуздан у понашању. Ипак, у неком тренутку Јефрем је одлучио да промијени живот. Посветио се молитви и Богу, поставши ученик светог Јакова Нисибијског, а био је и савременик и пријатељ Василија Великог.

Предање каже да је био велики говорник и поуздан учитељ: "Мудрост му је текла с језика као медени поток, а сузе су му непрестано капале из очију", пише у старим списима. Његов труд и посвећеност оставили су бројне књиге и учења, међу којима је најпознатија молитва уз Часни пост - Господи и Владико живота мојего.

Иако су вјерници жељели да га поставе за епископа, Јефрем је то одбио и до краја живота живио у миру и молитви, умирући 378. године. Традиција га памти као апостола покајања и заштитника оних који желе да исправе своје грешке. Његова дјела и данас омекшавају срца и враћају људе Христу.

Обичај

У обичајима и вјеровањима, сматра се да искрена молитва Преподобном Јефрему може донијети опроштај и духовни мир: "Ко искрено од њега и Бога затражи опроштај, добија шансу да се духовно очисти", вјерује народ.

Молитва Преподобном Јефрему Сирину

Вјерници се обраћају светитељу сљедећом молитвом:

"Потоцима твојих суза бесплодну пустињу си обрађивао и уздасима из дубине душе умножио си великим трудом своје таланте. Био си свијећњак свијету, сијајући својим чудесима, Јефреме оче наш: Моли Христа Бога, да спасе душе наше."

Овај обичај - молити се Преподобном Јефрему за опроштај и духовно вођство - практикује се широм православног свијета, нарочито у вријеме поста и пред велике празнике.

