Предвидио корону, Брегзит и смрт краљице: Сада има нову мрачну прогнозу

Извор:

АТВ

09.02.2026

20:33

Видовњак Крег Хамилтон Паркер који је "предвидио" пандемију ковида-19, Брегзит, чак и смрт краљице Елизабете Друге, тврди да нас у 2026. чека крај рата у Украјини, велики немири у САД и Европи, као и несрећа у Кини која ће промијенити судбину цијеле државе.

Више од 30 година Крег Хамилтон Паркер, познат и као "нови Нострадамус", јавно ради као медијум и футуриста, са способношћу да предвиђа будућност.

Пљачка у Италији

Свијет

Кад акциони филм постане стварност: Оклопно возило блокирано запаљеним камионом

Прије неколико година, Крег је предвидио да ће Украјина повратити већину своје територије, док ће Русија задржати уски коридор до Крима.

И даље види да се тај сценарио остварује након изненадног договора Доналда Трампа и Владимира Путина, преноси "Метро".

То би окончало рат између Русије и Украјине, али, како каже, "тензије ће се једноставно премјестити другдје, посебно ка Далеком истоку".

Велика катастрофа у Кини

У Кини, Крег предвиђа период "видљивог унутрашњег раслојавања", обиљеженог неисплаћеним радницима, замрзнутим обвезницама и великом инфраструктурном катастрофом.

Сматра да би та катастрофа могла бити жељезничка несрећа или нешто повезано са браном Три клисуре.

magarac pixabay ilustracija

Занимљивости

Вјероватно нисте у праву: Знате ли како се зове младунче магарца

Такође предвиђа да ће високи званичник нестати или мистериозно умријети, као и да ће се здравствено стање предсједника Си Ђинпинга видљиво погоршати, што би, према његовим ријечима, посијало "сјеме будућег распада Кине".

Трансформативна фаза на Блиском истоку, у Ирану и Сирији

"Режим у Ирану почиње да се урушава под економским притиском и масовним националним јединством", рекао је за "Метро".

Нова застава, културни препород и симболични повратак Резе Пахлавија означавају заокрет земље ка њеном древном персијском идентитету.

"Сирија започиње ‘Пројекат Феникс’, обнављајући своју обалу у просперитетну туристичку регију", додао је.

Масовни немири у САД и Европи

Широм Европе и Сјеверне Америке, Крег предвиђа масовне немире и избијање антимигрантских и антимуслиманских нереда.

"У Сједињеним Државама Љевичарски активисти и исламистичке фракције сукобљавају се са конзервативним групама, стварајући културни грађански рат", рекао је.

доктор-љекар-стетоскоп

Регион

Пацијенткиња преминула током рутинске операције кука

Он види побуне пољопривредника и студената, посебно у Француској, Њемачкој, Италији и Холандији.

Његово главно предвиђање за Велику Британију јесте финансијски слом који ће изазвати политички распад.

"Прољећно-љетни тржишни шок погодиће Британију јаче него остатак Запада, урушавајући повјерење у владу", рекао је Крег.

Он сматра да ће то довести до масовних протеста, јавног бијеса због имиграције и трошкова живота, што ће на крају изазвати уставну кризу када влада одбије да распише изборе.

Колапс Стармерове владе

У другим политичким вијестима, Крег предвиђа да ће се Стармерова влада распасти због унутрашњих сукоба.

Након тог колапса Стармерове владе, Крег предвиђа да ће, када јавност коначно изнуди изборе, "политичко изненађење тесно довести Реформ УК у вођство".

Он сматра да ће Реформ УК моћи да формира владу само ослањајући се на Конзервативце.

Он види избијање антивладиних и антиимиграционих нереда у више британских градова.

Ријека

Регион

Нацистички симболи осванули на спортској дворани у Ријеци

"Обновљени хришћански препород јавља се као реакција на исламистички утицај, а гласни европски говорник који позива на ‘забрану ислама’ постаје централна фигура контроверзи", рекао је Крег.

Судбина вјештачке интелигенције и криптовалута

Након драматичне корекције акција из области вјештачке интелигенције и технологије, предвиђа краткотрајан али оштар глобални пад.

"Водећа криптовалута срушиће се и до 70%, уздрмавши повјерење у индустрију широм свијета", предвиђа Крег.

predviđanja

