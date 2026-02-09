Предвидио корону, Брегзит и смрт краљице: Сада има нову мрачну прогнозу

Извор:
Видовњак Крег Хамилтон Паркер који је "предвидио" пандемију ковида-19, Брегзит, чак и смрт краљице Елизабете Друге, тврди да нас у 2026. чека крај рата у Украјини, велики немири у САД и Европи, као и несрећа у Кини која ће промијенити судбину цијеле државе.
Више од 30 година Крег Хамилтон Паркер, познат и као "нови Нострадамус", јавно ради као медијум и футуриста, са способношћу да предвиђа будућност.
Прије неколико година, Крег је предвидио да ће Украјина повратити већину своје територије, док ће Русија задржати уски коридор до Крима.
И даље види да се тај сценарио остварује након изненадног договора Доналда Трампа и Владимира Путина, преноси "Метро".
То би окончало рат између Русије и Украјине, али, како каже, "тензије ће се једноставно премјестити другдје, посебно ка Далеком истоку".
У Кини, Крег предвиђа период "видљивог унутрашњег раслојавања", обиљеженог неисплаћеним радницима, замрзнутим обвезницама и великом инфраструктурном катастрофом.
Сматра да би та катастрофа могла бити жељезничка несрећа или нешто повезано са браном Три клисуре.
Такође предвиђа да ће високи званичник нестати или мистериозно умријети, као и да ће се здравствено стање предсједника Си Ђинпинга видљиво погоршати, што би, према његовим ријечима, посијало "сјеме будућег распада Кине".
"Режим у Ирану почиње да се урушава под економским притиском и масовним националним јединством", рекао је за "Метро".
Нова застава, културни препород и симболични повратак Резе Пахлавија означавају заокрет земље ка њеном древном персијском идентитету.
"Сирија започиње ‘Пројекат Феникс’, обнављајући своју обалу у просперитетну туристичку регију", додао је.
Широм Европе и Сјеверне Америке, Крег предвиђа масовне немире и избијање антимигрантских и антимуслиманских нереда.
"У Сједињеним Државама Љевичарски активисти и исламистичке фракције сукобљавају се са конзервативним групама, стварајући културни грађански рат", рекао је.
Он види побуне пољопривредника и студената, посебно у Француској, Њемачкој, Италији и Холандији.
Његово главно предвиђање за Велику Британију јесте финансијски слом који ће изазвати политички распад.
"Прољећно-љетни тржишни шок погодиће Британију јаче него остатак Запада, урушавајући повјерење у владу", рекао је Крег.
Он сматра да ће то довести до масовних протеста, јавног бијеса због имиграције и трошкова живота, што ће на крају изазвати уставну кризу када влада одбије да распише изборе.
У другим политичким вијестима, Крег предвиђа да ће се Стармерова влада распасти због унутрашњих сукоба.
Након тог колапса Стармерове владе, Крег предвиђа да ће, када јавност коначно изнуди изборе, "политичко изненађење тесно довести Реформ УК у вођство".
Он сматра да ће Реформ УК моћи да формира владу само ослањајући се на Конзервативце.
Он види избијање антивладиних и антиимиграционих нереда у више британских градова.
"Обновљени хришћански препород јавља се као реакција на исламистички утицај, а гласни европски говорник који позива на ‘забрану ислама’ постаје централна фигура контроверзи", рекао је Крег.
Након драматичне корекције акција из области вјештачке интелигенције и технологије, предвиђа краткотрајан али оштар глобални пад.
"Водећа криптовалута срушиће се и до 70%, уздрмавши повјерење у индустрију широм свијета", предвиђа Крег.
