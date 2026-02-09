Кад акциони филм постане стварност: Оклопно возило блокирано запаљеним камионом

09.02.2026
20:15
На италијанској брзој саобраћајници 623, која повезује Леће и Бриндизи, догодила се невјероватна пљачка, која као да се одиграла у акционом филму.
Група наоружаних разбојника извела је пљачку возила за превоз новца, користећи запаљени камион како би блокирали коловоз и приморали оклопно возило да се заустави.
Према првим информацијама, нападачи су блокирали пут оклопном возилу за превоз новца користећи запаљени камион као препреку.
Након што су приморали возило да се заустави, на мјесто догађаја стигли су саучесници, најмање осам особа у три аутомобила.
Коришћењем плавих ротационих светала, покушали су да се лажно представе као службене особе, чиме су жељели да заварају обезбјеђење и олакшају пљачку.
Убрзо је услиједио окршај са карабињерима код искључења за Целино Сан Марко, на путу према Лећеу. Током сукоба, више пута су погођена службена возила, али, на срећу, међу припадницима снага сигурности није било повријеђених.
Један карабињер у цивилу покушао је да настави потрагу за нападачима, али су разбојници намјерно ударили његов аутомобил и избацили га са пута. Његово здравствено стање није угрожено.
Иако је пљачка била веома насилна и драматична, званични резултати пљачке још увијек нису потврђени. Постоји могућност да је у оклопном возилу активиран сигурносни систем, који је требао да спријечи крађу новца.
Италијанска полиција је саопштила да су три члана банде ухапшена у сјеверном Саленту, док потрага за осталим учесницима пљачке и даље траје, преносе Независне.
Ова пљачка, која је шокирала јавност, поставља питања о сигурносним мјерама на овим прометним саобраћајницама и потреби за већим присуством сигурносних снага на кључним тачкама.
JUST IN: 🇮🇹 Armed robbers attack cash-in-transit van on highway in southern Italy in broad daylight. pic.twitter.com/Hem8dCie7u— BRICS News (@BRICSinfo) February 9, 2026
