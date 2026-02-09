Појавио се сумњив комби: Полиција хитно затворила дијелове ових градова

Извор:
Вечерњи.хр
09.02.2026
18:40
Коментари:0
Вијест да је наводно пронађен радиоактивни материјал у Бечу и Грацу изазвала је узбуну у Аустрији, а полиција и службе за ванредне ситуације одмах су блокирале дијелове оба града за које се сумњало да су радиоактивни, пишу аустријски медији.
У Бечу је полиција потпуно затворила цијелу улицу Оберлаер у 23. бечком стамбеном округу Лизинг и околину, а у Грацу улицу Мозерхофгасе.
Свијет
Лавров: Сумњам да ће Америка подржати распоређивање европских снага у Украјини
Службе за ванредне ситуације распоређене су на сумњиво подручје, носећи заштитна одијела. На обје локације су одмах предузете опсежне мјере безбједности. Разлог је био комби у Бечу, који је полиција зауставила због сумње да возило превози радиоактивно контаминирани предмет.
Истрага је у току, а даљи детаљи још нису доступни јавности. Оно што се зна јесте да се мјерења могућег радиоактивног зрачења настављају и да се истражује поријекло контаминираног предмета у комбију. Према полицијском извјештају, заустављање и преглед возила у Бечу наводно је директно повезан са полицијском интервенцијом у Грацу.
Лукас Шауер, портпарол ватрогасне службе града Беча, потврдио је медијима да је у понедјељак у 10:30 часова на постројењу за одлагање отпада оглашен аларм. Због сумње да један од достављених предмета, довезен комбијем на депонију у Лизингу, садржи "радиоактивни нуклид". За само неколико минута, подручје је потпуно ограђено. Професионална ватрогасна бригада извршила је опсежне провјере и посебна мјерења. Резултат је показао присуство "ниског нивоа зрачења", јавили су медији.
Тенис
Серена Вилијамс се враћа на терен
Двије особе, које су руковале наводно радиоактивним предметом, одмах су превезене колима хитне помоћи, прво у здравствени центар ради деконтаминације, а затим у једну од бечких болница ради даљих прегледа. Како је саопштила прес служба града Беча, не постоји опасност од зрачења за људе ван подручја за одлагање отпада.
Сличан сценарио се истовремено одиграо у Грацу. Неколико полицијских патрола и професионална ватрогасна бригада опколиле су Мозерхофгасе. Услиједио је темељан преглед камиона, наводно натовареног радиоактивним материјалом.
БиХ
За дионицу на Коридору 5Ц више од 140 милиона евра
Према извјештају у дневним новинама "Клајне цајтунг", портпарол полиције је рекао да су налази показали да терет у камиону, који је у Грац стигао из Беча, није био контаминиран радиоактивним зрацима. И да је "све у реду". Возач возила у Грацу је такође одмах љекарски прегледан и, како медији пишу – "за сада је добио зелено свјетло", јер није утврђено да је био озрачен. Упркос томе, подвргнут је даљим, превентивним, љекарским прегледима.
Најновије
Најчитаније
23
02
22
56
22
48
22
45
22
44
Тренутно на програму