Идеална фризура према облику лица: Откријте шта је најбољи избор за вас

Фризуре према облику лица

Најбоље фризуре за округла лица

Округле облике лица карактеришу меке ивице наспрам оштрих углова, па стилисти препоручују фризуре које додају структуру и угаоност.

Вама ће најбоље стајати: дуги слојеви косе, шишке са стране, шаг, асиметрични бобови.

Најбоље фризуре за дијамантска лица

Дијамантски облици лица су много угаонији, често их карактеришу уско чело, истакнуте јагодице и сужене вилице. Они са овим обликом лица су природно упечатљиви, а одабир фризуре је све у стварању равнотеже са мекоћом.

- За дијамантске облике, дужи слојеви косе уоквирени лицем су одлични - објашњава Кимберли Гуелднер, стилиста славних личности за Реал Симпле.

Када бирате фризуру за дијамантски облик лица, циљ је да уравнотежите углове и истакнете своје прелијепе јагодице.

Најбоље фризуре за квадратна лица

За четвртаста лица која су угаона, мека фризура може пружити лијепу равнотежу. Да би се то постигло можете да се окренете "завјеса шишкама".

- Италијански боб је још један одличан избор, јер нуди мекоћу и покретљивост, док слојеви обезбјеђују ласкав проток.

Најбоље фризуре за овална лица

Овална лица могу извући скоро сваки стил захваљујући својим уравнотеженим пропорцијама.

- Од пикси кројева до боба или дугачке косе, овај облик лица је невјероватно свестран.

Најбоље фризуре за срцолика лица

Лице у облику срца има шире чело и јагодице које се сужавају до уске, шиљате браде.

- За лица у облику срца, краћи слојеви уоквирени лицем, као што су завјесе или дуже увучене шишке, су још једна опција која добро функционише - каже Гуелднер.

Најбоље фризуре за лица срца укључују: завјеса шишке, слојевити пикси, шаг до рамена или дугачка коса.

- Када бирате фризуру за лице у облику срца, узмите у обзир стилове који додају волумен близу линије вилице, као што су боб до браде или слојевити лобови. Такође, шишке - посебно завесе или са стране - помажу у стварању мекоће док истичу ваше очи.