У превртању чамца спашене само двије особе: Међу погинулима има и дјеце

Гумени чамац с 55 путника, укључујући двије бебе, преврнуо се код обале Либије, саопштила је УН-ова агенција за миграције.
Једине преживјеле, двије Нигеријке, спасиле су либијске власти у петак, објавила је у понедјељак Међународна организација за миграције (ИОМ).
Брод је превозио мигранте и избјеглице из разних афричких земаља, наводи се.
Пловило је потонуло након што је доспјело у воду отприлике шест сати након што је кренуло из обалног града ал-Завија на сјеверозападу Либије.
ИОМ наводи да је до сада у 2026. години пријављено готово 500 мртвих или несталих миграната који су покушавали прећи Средоземно море из Либије, преноси "ББЦ".
