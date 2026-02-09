Logo
Горица Додик: Џаба помоћ Шмита, народ поручио да се овдје Србин пита

Извор:

АТВ

09.02.2026

17:44

Коментари:

1
Након објаве резултата поновљених избора за предсједника Српске, на друштвеној мрежи Икс огласила се Горица Додик, кћерка лидера СНСД-а Милорада Додика.

Порука је очигледно била усмјерена према опозицији, уз нагласак да им је била џаба и помоћ политичког Сарајева, странаца и Нијемца Кристијана Шмита.

У објави је, између осталог, написала:

“Џаба вам батинаши

И сарајевски махалаши

Џаба вам ЦИК-ови и ПИК-ови

И сви страни ликови

Џаба вам сва помоћ Шмита

Народ вам је поручио да се овдје Србин пита".

Тагови:

Горица Додик

Пријевремени избори 2025

Поновљени пријевремени избори

Коментари (1)
