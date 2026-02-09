Горица Додик: Џаба помоћ Шмита, народ поручио да се овдје Србин пита

Извор:
АТВ
09.02.2026
17:44
Коментари:1
Након објаве резултата поновљених избора за предсједника Српске, на друштвеној мрежи Икс огласила се Горица Додик, кћерка лидера СНСД-а Милорада Додика.
Порука је очигледно била усмјерена према опозицији, уз нагласак да им је била џаба и помоћ политичког Сарајева, странаца и Нијемца Кристијана Шмита.
У објави је, између осталог, написала:
“Џаба вам батинаши
И сарајевски махалаши
Џаба вам ЦИК-ови и ПИК-ови
И сви страни ликови
Џаба вам сва помоћ Шмита
Народ вам је поручио да се овдје Србин пита".
Džaba vam batinaši— Gorica (@goricadodik) February 9, 2026
I sarajevski mahalaši
Džaba vam CIKovi i PIKovi
I svi strani likovi
Džaba vam sva pomoć Šmita
Narod vam je poručio da se ovde Srbin pita
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму