Синиша Каран одговорио Виктору Орбану

Извор:
АТВ
09.02.2026
16:51
Коментари:0
Новоизабрани предсједник Републике Српске Синиша Каран изразио је велику захвалност предсједнику Владе Мађарске Виктору Орбану за честитке поводом побједе на поновљеним пријевременим изборима.
"Настављамо одличну сарадњу наша два народа, која почива на заједничким циљевима и вриједностима, а на добробит Републике Српске и Мађарске", написао је Каран на друштвеној мрежи "Икс".
Орбан је честитао Карану "велику побједу на изборима".
"Желим Вам успјех у служењу сувереној вољи Вашег народа и радујем се заједничком раду", написао је Орбан на "Иксу".
Централна изборна комисија БиХ утврдила је резултате поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске према којима је након обрађених 100 одсто бирачких мјеста кандидат СНСД-а Синаша Каран освојио је 224.384 гласа, док је кандидат СДС-а Бранко Блануша добио 213.513 гласова.
Велика захвалност предсједнику Владе Мађарске @PM_ViktorOrban на честиткама.— Siniša Karan (@sinisa_karan) February 9, 2026
Настављамо одличну сарадњу наша два народа, која почива на заједничким циљевима и вриједностима, а на добробит Републике Српске и Мађарске.
_____________________________________
Many thanks to the… https://t.co/CilGNaoJsA
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму