Logo
Large banner

Синиша Каран одговорио Виктору Орбану

Извор:

АТВ

09.02.2026

16:51

Коментари:

0
Синиша Каран одговорио Виктору Орбану
Фото: АТВ

Новоизабрани предсједник Републике Српске Синиша Каран изразио је велику захвалност предсједнику Владе Мађарске Виктору Орбану за честитке поводом побједе на поновљеним пријевременим изборима.

"Настављамо одличну сарадњу наша два народа, која почива на заједничким циљевима и вриједностима, а на добробит Републике Српске и Мађарске", написао је Каран на друштвеној мрежи "Икс".

Орбан је честитао Карану "велику побједу на изборима".

"Желим Вам успјех у служењу сувереној вољи Вашег народа и радујем се заједничком раду", написао је Орбан на "Иксу".

Централна изборна комисија БиХ утврдила је резултате поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске према којима је након обрађених 100 одсто бирачких мјеста кандидат СНСД-а Синаша Каран освојио је 224.384 гласа, док је кандидат СДС-а Бранко Блануша добио 213.513 гласова.

Подијели:

Тагови:

Синиша Каран

Виктор Орбан

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Петровић честитао Карану: Подршка народа политици очувања институција Српске

Република Српска

Петровић честитао Карану: Подршка народа политици очувања институција Српске

1 ч

0
ЦИК: Каран предсједник Републике Српске

Република Српска

ЦИК: Каран предсједник Републике Српске

1 ч

0
Орбан честитао Карану

Република Српска

Орбан честитао Карану

2 ч

0
Одржан састанак о хитним мјерама санације моста и клизишта на ријеци Бистрици

Република Српска

Одржан састанак о хитним мјерама санације моста и клизишта на ријеци Бистрици

2 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

18

19

Серена Вилијамс се враћа на терен

18

15

За дионицу на Коридору 5Ц више од 140 милиона евра

18

13

Пољопривредници ФБиХ: Забранити увоз млијека

18

04

Идеална фризура према облику лица: Откријте шта је најбољи избор за вас

18

04

Несрећа у Бањалуци: Пјешака ударило ауто

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner