Торбе са познатим принтом вратиле су се у моду и популарније су него икад

Леопард узорак већ деценијама симболизује моћ, самопоуздање и безвременски стил. Ове сезоне поново је у фокусу – и то кроз торбе које сваки аутфит у трену подижу на виши модни ниво.
Леопард узорак кроз историју је симболизовао моћ, луксуз и самопоуздање, а у моду су га увеле управо неке од највећих стилских икона 20. вијека. Мерилин Монро и Елизабет Тејлор носиле су га као израз неупитне женствености и холивудског гламура, док је Џеки Кенеди леопард принт уклопила у софистициран, одмјерен стил, доказавши да овај одважан узорак може изгледати профињено и елегантно.
Управо захваљујући њима леопард узорак постао је безвременски модни класик који се, деценијама касније, непрестано враћа у колекцијама и ормарима модно освијештених жена.
Касније генерације дале су му нова значења. Мадона га је носила као симбол провокације, слободе и бунтовништва, док Кејт Мос и Наоми Кембел леопард принт током 1990-их претвориле у незаобилазан дио кул, урбаног стила. Од тада до данас, леопард није изгубио на снази - само је мијењао контекст.
Леопард узорак ове сезоне поново осваја сцену. Модни додаци, а посебно торбице с овим упечатљивим принтом, постали су један од најтраженијих комада у гардероби. Иако се често сматра одважним избором, леопард узорак већ је годинама модни класик који се лако уклапа у различите стилове од минималистичких до оних гламурозних.
Модни трендови се непрестано враћају, а анимал принт један је од оних који никада у потпуности не нестаје. Овога пута нагласак је стављен управо на торбице, које су идеалан начин да се тренд укључи у свакодневне комбинације без претјеривања. Леопард торбица даје аутфиту карактер и дозу самопоуздања, чак и када је остатак комбинације врло једноставан.
Иако дјелују доминантно, леопард торбице изненађујуће су свестране. Најбоље долазе до изражаја уз неутралне тонове попут црне, беж, сиве или бијеле. У дневним комбинацијама савршено се слажу са џинсом и бејзик комадима, док у вечерњим издањима могу замијенити класичну црну торбицу и подићи цијели изглед.
Леопард принт не мора бити нападан уколико га добро укомпонујемо у аутфит. Важно је задржати равнотежу, уколико је торбица у фокусу, остатак аутфита нека буде једноставан и ненаметљив.
За разлику од многих трендова који трају само једну сезону, леопард узорак годинама задржава своје мјесто у модном свијету. Управо зато торбица с овим принтом сматра се паметном инвестицијом у гардеробу. Ријеч је о комаду који се може носити из године у годину, без обзира на промјене трендова.
