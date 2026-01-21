Logo
Large banner

Како да црвено вино постане ваш савезник у њези коже

Извор:

Супержена

21.01.2026

09:23

Коментари:

0
Како да црвено вино постане ваш савезник у њези коже

Иако је квалитетно црвено вино скупо за његу коже, састојци који су присутни у црвеном вину ће вам помоћи да нахраните вашу кожу и помоћи ће да изгледа запањујуће и беспријекорно. Црвено вино ће држати вашу кожу даље од проблема као што су акне и нежељене длачице.

Црвено вино је такође један од омиљених састојака жена који обично користе на кожи да се отарасе тамних флека и других проблема на кожи.

vatrogasci

Хроника

Запаљена два аута, пожар пријетио зградама

Купање у црвеном вину једном мјесечно је од суштинског значаја за жене данашњице. Арома црвеног вина вам помаже да се ослободите стреса!

Све што треба да урадите је да додате флашу црног вина у каду која је пуна топле воде и размазите вашу кожу сваког мјесеца овим природним "лијеком".

Црвено вино такође помаже да се ослободите стрија, тако да маме које су недавно родиле дијете, могу да користе овај састојак да се ослободе стрија на свом стомаку.

нож

Хроника

Разбојник напао радницу, па побјегао због једног њеног потеза

Ево неких других козметичких употреба црвеног вина:

Ријешите се стрија

Ако желите да се отарасите ружних стрија, масирајте стомак црвеним вином. Урадите третман црвеним вином једном недјељно и то ће вам помоћи да стрије полако нестану.

Ослободите се бубуљица са тијела

Због масне исхране и загађења многи људи се суочавају са бубуљицама које се с времна на вријеме појаве на тијелу. Да бисте се ослободили акни на вашем тијелу, умочите вату у црвено вино и тапкајте преко акни. Урадите то два пута у току дана да би се што прије ослободити од акни.

Тамне флеке на кожи

Тамне флеке на кожи могу се неутралисати уколико се купате у црвеном вину два пута недјељно. Не наносите лосион за тијело на флеке послије купања вином. Да се тамне флеке што прије уклоне потребно је да додате сок од једног лимуна на једну чашу црног вина. Масирајте флеке овом мјешавином и послије 15 минута исперите.

олуја невријеме

Свијет

Катаклизма: Улице под водом, затворене школе, стотине људи евакуисано

Уклоните нежељене длачице

Уморни сте од депилације и бријања длачица са ваших ногу и руку? Па, ако јесте, пробајте масирањем тијела црвеним вином. Састојци присутни у вину ће утицати на фоликул, тако да ће длачице да отпадну са лакоћом.

Појава бора

Вино има сјајан ефекат на боре. Умивање вином два пута недјељно ће вам помоћи да ваше боре буду мање видљиве.

Поре на кожи

Уколико имате проширене поре на лицу, можете их уклонити помоћу црног вина. Комбинујте црно вино и млијеко да се ријешите проширених пора. Масирајте овом мјешавином лице једном недјељно. Ваше поре ће бити мање видљиве.

Сува кожа

Сува кожа може бити такође третирана црвеним вином. Помијешајте једну чашу црног вина и једну шољу млијиека. Умивајте се овом мјешавином два пута недјељно да се ријешите природно суве коже. За само неколико недјеља ваша кожа ће постати сјајна и баршунаста.

Доналд Трамп-21012026

Свијет

Трамп запријетио: Бићете збрисани са лица земље

Ослободите се младежа

Не одлучујте се за третмане на хемијској бази како би се ослободиле младежа. Можете масирати регион црвеним вином.

Поред опуштајећег ефекта које чаша црвног вина има на ваш организам, сада знате како да остатак вина искористите у служби ваше љепоте.

Подијели:

Тагови:

Вино

ljepota

njega kože

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Олга Даниловић испала са Аустралијан опена

Тенис

Олга Даниловић испала са Аустралијан опена

4 ч

0
Мина Костић запрошена у емисији уживо

Сцена

Мина Костић рекла ''да'': Каспер је запросио у емисији уживо

4 ч

0
Руска ПВО оборила 75 дронова над руским регионима

Свијет

Руска ПВО оборила 75 дронова над руским регионима

4 ч

0
Хороскоп за самце за 2026. годину: Звијезде откривају шта вас чека

Љубав и секс

Хороскоп за самце за 2026. годину: Звијезде откривају шта вас чека

4 ч

0

Више из рубрике

Нова техника шминкања за ефекат пуних усана

Стил

Нова техника шминкања за ефекат пуних усана

1 д

0
Фармерке

Стил

Фармерке у овој боји су нови класик сезоне

1 д

0
У 2026. години све жене ће жељети овакве нокте

Стил

У 2026. години све жене ће жељети овакве нокте

4 д

0
Ево како лицу вратите свјежину након празника и ријешите се подочњака

Стил

Ево како лицу вратите свјежину након празника и ријешите се подочњака

6 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

50

Потврђене сумње мљекара: Лажни сиреви на полицама у Републици Српској

12

44

Од данас на снази нове цијене горива

12

43

Туга у дому Звезде Гранда, певач ван себе од бола

12

40

Пеулић: У понедјељак блокада транспортних граничних прелаза према ЕУ

12

33

Овај италијански град има највећу стопу милионера у свијету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner