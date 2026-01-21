Како да црвено вино постане ваш савезник у њези коже

Извор:
Иако је квалитетно црвено вино скупо за његу коже, састојци који су присутни у црвеном вину ће вам помоћи да нахраните вашу кожу и помоћи ће да изгледа запањујуће и беспријекорно. Црвено вино ће држати вашу кожу даље од проблема као што су акне и нежељене длачице.
Црвено вино је такође један од омиљених састојака жена који обично користе на кожи да се отарасе тамних флека и других проблема на кожи.
Купање у црвеном вину једном мјесечно је од суштинског значаја за жене данашњице. Арома црвеног вина вам помаже да се ослободите стреса!
Све што треба да урадите је да додате флашу црног вина у каду која је пуна топле воде и размазите вашу кожу сваког мјесеца овим природним "лијеком".
Црвено вино такође помаже да се ослободите стрија, тако да маме које су недавно родиле дијете, могу да користе овај састојак да се ослободе стрија на свом стомаку.
Ево неких других козметичких употреба црвеног вина:
Ако желите да се отарасите ружних стрија, масирајте стомак црвеним вином. Урадите третман црвеним вином једном недјељно и то ће вам помоћи да стрије полако нестану.
Због масне исхране и загађења многи људи се суочавају са бубуљицама које се с времна на вријеме појаве на тијелу. Да бисте се ослободили акни на вашем тијелу, умочите вату у црвено вино и тапкајте преко акни. Урадите то два пута у току дана да би се што прије ослободити од акни.
Тамне флеке на кожи могу се неутралисати уколико се купате у црвеном вину два пута недјељно. Не наносите лосион за тијело на флеке послије купања вином. Да се тамне флеке што прије уклоне потребно је да додате сок од једног лимуна на једну чашу црног вина. Масирајте флеке овом мјешавином и послије 15 минута исперите.
Уморни сте од депилације и бријања длачица са ваших ногу и руку? Па, ако јесте, пробајте масирањем тијела црвеним вином. Састојци присутни у вину ће утицати на фоликул, тако да ће длачице да отпадну са лакоћом.
Вино има сјајан ефекат на боре. Умивање вином два пута недјељно ће вам помоћи да ваше боре буду мање видљиве.
Уколико имате проширене поре на лицу, можете их уклонити помоћу црног вина. Комбинујте црно вино и млијеко да се ријешите проширених пора. Масирајте овом мјешавином лице једном недјељно. Ваше поре ће бити мање видљиве.
Сува кожа може бити такође третирана црвеним вином. Помијешајте једну чашу црног вина и једну шољу млијиека. Умивајте се овом мјешавином два пута недјељно да се ријешите природно суве коже. За само неколико недјеља ваша кожа ће постати сјајна и баршунаста.
Не одлучујте се за третмане на хемијској бази како би се ослободиле младежа. Можете масирати регион црвеним вином.
Поред опуштајећег ефекта које чаша црвног вина има на ваш организам, сада знате како да остатак вина искористите у служби ваше љепоте.
