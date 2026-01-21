Logo
Катаклизма: Улице под водом, затворене школе, стотине људи евакуисано

Извор:

Танјуг

21.01.2026

09:05

Катаклизма: Улице под водом, затворене школе, стотине људи евакуисано
Фото: Tanjug/AP/Ariel Schalit

Снажна олуја погодила је јуче Катанију на Сицилији - потопљени су рибарски бродићи у луци, поплављене улице, а због невремена су затворене школе, док су власти издале највиша упозорења на временске непогоде широм јужне Италије.

Власти су издале црвено упозорење не само широм Сицилије, већ и за Сардинију због невремена.

Како пише "Сан", удари вјетра достизали су брзину од 119 километара на сат, а саобраћајнице су у кратком временском року поплављене.

Сицилија, невријеме, поплаве

Укупно 190 људи је евакуисано из угрожених дијелова Сицилије и смјештено на безбједне локације, док су од‌јекивале сирене. Око 200 општина је активирало центре за ванредне ситуације како би пратили ситуацију у реалном времену.

Власти су апеловале на грађане да избјегавају прилазе мору и да прате упутства хитних служби.

Тагови:

Sicilija

Поплаве

