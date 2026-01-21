Катаклизма: Улице под водом, затворене школе, стотине људи евакуисано

Извор:
Танјуг
21.01.2026
09:05
Коментари:0
Снажна олуја погодила је јуче Катанију на Сицилији - потопљени су рибарски бродићи у луци, поплављене улице, а због невремена су затворене школе, док су власти издале највиша упозорења на временске непогоде широм јужне Италије.
Власти су издале црвено упозорење не само широм Сицилије, већ и за Сардинију због невремена.
Како пише "Сан", удари вјетра достизали су брзину од 119 километара на сат, а саобраћајнице су у кратком временском року поплављене.
Укупно 190 људи је евакуисано из угрожених дијелова Сицилије и смјештено на безбједне локације, док су одјекивале сирене. Око 200 општина је активирало центре за ванредне ситуације како би пратили ситуацију у реалном времену.
Власти су апеловале на грађане да избјегавају прилазе мору и да прате упутства хитних служби.
Un sindaco dovrebbe dare il buon esempio, in questo caso il sindaco di Taormina fa l'esatto contrario sostenendo che lui è un "sindaco in trincea".— Marco M.M. (@MMmarco0) January 20, 2026
Quando la toppa è peggio del buco. Il sindaco "in trincea" ha messo a rischio la sua incolumità e quella di chi stava insieme a lui… pic.twitter.com/78uQZ5yEGs
