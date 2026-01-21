Руска ПВО оборила 75 дронова над руским регионима

Извор:
РТ Балкан
21.01.2026
08:46
Коментари:0
Министарство одбране саопштило је да су Оружане снаге Русије су током ноћи обориле 75 украјинских дронова изнад руских региона, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.
"Током протекле ноћи, од 23 до 7 часова, системи противваздушне одбране уништили су 75 украјинских беспилотних летелица", наводи се у извјештају.
Највећи број летјелица уништен је изнад Кубанске области – 45.
Љубав и секс
Хороскоп за самце за 2026. годину: Звијезде откривају шта вас чека
Руске снаге су такође обориле девет дронова изнад Орловске области. По три су уништиле изнад Ростовске области и Крима, по два изнад Астраханске, Брјанске и Курске и један изнад Вороњешке области.
Још седам дронова је уништено изнад Црног и један изнад Азовског мора.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму