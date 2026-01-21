Logo
Large banner

Руска ПВО оборила 75 дронова над руским регионима

Извор:

РТ Балкан

21.01.2026

08:46

Коментари:

0
Руска ПВО оборила 75 дронова над руским регионима
Фото: Tanjug / AP

Министарство одбране саопштило је да су Оружане снаге Русије су током ноћи обориле 75 украјинских дронова изнад руских региона, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.

"Током протекле ноћи, од 23 до 7 часова, системи противваздушне одбране уништили су 75 украјинских беспилотних летелица", наводи се у извјештају.

Највећи број летјелица уништен је изнад Кубанске области – 45.

Љубав дејт

Љубав и секс

Хороскоп за самце за 2026. годину: Звијезде откривају шта вас чека

Руске снаге су такође обориле девет дронова изнад Орловске области. По три су уништиле изнад Ростовске области и Крима, по два изнад Астраханске, Брјанске и Курске и један изнад Вороњешке области.

Још седам дронова је уништено изнад Црног и један изнад Азовског мора.

(РТ Балкан)

Подијели:

Тагови:

PVO

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хороскоп за самце за 2026. годину: Звијезде откривају шта вас чека

Љубав и секс

Хороскоп за самце за 2026. годину: Звијезде откривају шта вас чека

34 мин

0
Сарајево смог магла

Градови и општине

Ваздух врло нездрав у овим градовима

36 мин

0
Маја је умрла 3 пута у земљотресу: Била сам жива затрпана

Здравље

Маја је умрла 3 пута у земљотресу: Била сам жива затрпана

38 мин

0
Ђоковић сазнао термин меча

Тенис

Ђоковић сазнао термин меча

45 мин

0

Више из рубрике

Бивши премијер осуђен на 23 године затвора

Свијет

Бивши премијер осуђен на 23 године затвора

52 мин

0
Орбан: Руски гас је најјефтинији и најважнији извор енергије за Мађарску

Свијет

Орбан: Руски гас је најјефтинији и најважнији извор енергије за Мађарску

1 ч

0
Бењамин Нетанјаху

Свијет

Нетанјаху прихватио Трампов позив у Одбор за мир у Гази

1 ч

0
Познато стање дјечака ког је напала ајкула

Свијет

Познато стање дјечака ког је напала ајкула

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

14

Запаљена два аута, пожар пријетио зградама

09

11

Разбојник напао радницу, па побјегао због једног њеног потеза

09

05

Катаклизма: Улице под водом, затворене школе, стотине људи евакуисано

08

57

Трамп запријетио: Бићете збрисани са лица земље

08

48

Олга Даниловић испала са Аустралијан опена

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner