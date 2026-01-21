Logo
Ваздух врло нездрав у овим градовима

Извор:

АТВ

21.01.2026

08:43

Сарајево смог магла
Фото: Anadoly Agency

У Високом, Сарајеву, Какњу и Вогошћи ваздух је јутрос врло нездрав, па се грађанима препоручује да избјегавају боравак напољу, јер је повећана вјероватноћа за негативне посљедице по респираторне органе, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".

Мјерење у 8.00 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Високом 282, Сарајеву 238, Какњу 233, а Вогошћи 214.

Ваздух је нездрав у Тузли 191, Зеници 177, Маглају 170, Хаџићима 169, Травнику 162, Бањалуци 161 и Добоју 151.

У Приједору, Броду, Ливну и Тешњу ваздух је нездрав за осјетљиве групе.

Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.

