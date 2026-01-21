Никола Милутинов задобио потрес мозга

21.01.2026
08:24
Коментари:0
Српски кошаркаш Никола Милутинов задобио је потрес мозга на утакмици 23. кола Евролиге против Макабија, саопштио је тренер грчког клуба Јоргос Барцокас.
Грчки медији су пренијели да је српски репрезентативац доживио потрес мозга у посљедњим секундама утакмице, када је добио ударац од О’Шеја Брисета.
Свијет
Орбан: Руски гас је најјефтинији и најважнији извор енергије за Мађарску
"Није искључено да Никола неће путовати за Истанбул. Послије ударца који је претрпио, имао је потрес мозга. Доктор нам је већ рекао да не би требало да иде у Истанбул. Знаћемо више у сриједу", рекао је Барцокас послије меча.
Олимпијакос је на свом терену побиједио Макаби резултатом 100:93, а Милутинов је забиљежио 13 поена и девет скокова за 21 минут на терену.
Свијет
Нетанјаху прихватио Трампов позив у Одбор за мир у Гази
Грчки клуб ће у четвртак гостовати Ефесу у 24. колу Евролиге.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму