Никола Милутинов задобио потрес мозга

21.01.2026

08:24

Никола Милутинов српски кошаркаш
Фото: Tanjug/AP/VLADIMIR ŠPORČIĆ

Српски кошаркаш Никола Милутинов задобио је потрес мозга на утакмици 23. кола Евролиге против Макабија, саопштио је тренер грчког клуба Јоргос Барцокас.

Грчки медији су пренијели да је српски репрезентативац доживио потрес мозга у посљедњим секундама утакмице, када је добио ударац од О’Шеја Брисета.

"Није искључено да Никола неће путовати за Истанбул. Послије ударца који је претрпио, имао је потрес мозга. Доктор нам је већ рекао да не би требало да иде у Истанбул. Знаћемо више у сриједу", рекао је Барцокас послије меча.

Олимпијакос је на свом терену побиједио Макаби резултатом 100:93, а Милутинов је забиљежио 13 поена и девет скокова за 21 минут на терену.

Грчки клуб ће у четвртак гостовати Ефесу у 24. колу Евролиге.

Таг:

Nikola Milutinov

Коментари (0)
