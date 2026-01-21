Logo
Избаците отрове из организма: Кашика овог уља је спас

Агенције

21.01.2026

07:56

Чувена терапија традиционалне индијске медицине са кашиком уља и данас је актуелна као најбржи начин детоксикације и чувања добре форме.

Започните дан кашиком уља и сачувајте здравље. Овај пет вијекова стар традиционални индијски начин лијечења и данас је вриједан пажње.

Ријеч је о чишћењу организма, једноставним мућкањем најбоље сунцокретовог или сусамовог уља у устима, може да послужи и маслиново.

Занимљива уљна терапија спроводи се искључиво хладно цијеђеним и нерафинисаним уљима, а да би што боље д‌јеловало, основном уљу које сте одабрали за мућкање можете додати неколико капи уља љековитих биљака, зависно од врсте обољења. Уље лаванде користите за смирење и опуштање, рузмарина за бољу циркулацију, камилице против инфекција или аниса за чишћење дисајних путева.

Како? Терапију спроводите на празан стомак тако што ћете узети у уста једну велику кашику уља и затим га полако мућкати по усној шупљини 15 до 20 минута. Будући да уље током тог процеса усисава штетне материје и токсине, не смијете га прогутати.

Порив за гутањем спријечите тако што ћете накратко престати да мућкате уље и дубоко удахнути на нос.

За вријеме мућкања, произвешћете пуно пљувачке, па ће се садржај у устима повећати. Ако је преобилан, и прије истека препорученог времена можете испљунути вишак. У сваком случају, испљуните садржај послије 15 или 20 минута.

Гд‌је помаже уље?

Ова метода се у пракси показала д‌јелотворном у превенцији низа болести и тегоба, попут главобоље, зубобоље, хроничног умора, несанице, астме, екцема, плућних болести, артритиса, цријевних и желудачних обољења, болести бубрега, јетре и срца… Између осталог, уљна терапија избјељује и учвршћује зубе, зауставља крварење из десни и помаже код парадентозе.

Уље помаже код главобоље, зубобоље, хроничног умора, несанице… Тајна делотворности ове методе је у томе што за вријеме мућкања свих шест литара крви протече кроз пљувачне жлезде и на такав начин се организам ослобађа штетних материја.

Вријеме мућкања уља прилагодите себи

Пошто стекнете искуство, вријеме мућкања прилагодите себи. Уље испљуните чим осјетите да се густина садржаја у устима промијенила. Ипак, поступак не би смио да траје мање од 10 или 12 минута. Сматра се да се уље послије два и по минута веже са пљувачком, након четири и по минута улази у крв, а послије десет минута извлачи штетне материје из организма кроз пљувачне жлијезде, пише Крстарица.

Уље на крају мора бити бјелкасто и ријетко, а ако остане жуто и густо, нисте га довољно мућкали. Уста исперите топлом водом и оперите зубе.

Уље

здравље

