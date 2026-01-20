Како заштитити оштећене и испуцале усне током зиме?

Извор:
Ниске температуре и зимски услови често узрокују неугодне симптоме на уснама, попут сухоће, затезања и болних пукотина. Иако се ради о честој појави, правилном његом ове проблеме могуће је спријечити и санирати.
Кожа усана је танка, осјетљива и не садржи лојне жлијезде, што значи да не може природно производити заштитни липидни слој. Због тога усне губе влагу и до десет пута брже од остатка коже, посебно када су изложене хладном вјетру или сувом зраку гријања. Саставна њега важнија је од повремене примјене балзама.
Превентивне мјере укључују избјегавање рефлексног влажења усана слином, адекватну хидрацију организма, кориштење овлаживача ваздуха и наношење заштитног балзама прије изласка на хладноћу.
При одабиру балзама важно је бирати производе без иританаса попут ментола, камфора или еукалиптуса. Дерматолози препоручују формуле које садрже хумектанте (нпр. хијалуронска киселина, глицерин), оклузиве (петролатум, пчелињи восак, ши маслац) и емолијенсе (биљна уља, сквалан), те додатке попут пантенола и церамида који потичу регенерацију коже.
За додатну његу, једном до два пута седмично препоручује се њежна ексфолијација уклањањем одумрлих станица коже, док је ноћни период идеалан за интензивну регенерацију балзамима или маскама богатим храњивим састојцима. Важно је и кориштење балзама са заштитним фактором (СПФ), јер снијег рефлектира УВ зрачење.
Досљедна и редовна њега кључна је за очување мекоће и отпорности усана. Ако симптоми перзистирају или се појаве болне пукотине које се не зацјељују, препоручује се посјета дерматологу како би се искључили потенцијални узроци попут алергија, нутритивних дефицита или специфичних кожних стања.
