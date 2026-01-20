Додик честитао Јовањдан

Извор:
Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је Јовањдан свим православним вјерницима који данас прослављају крсну славу.
"Нека овај свети дан у ваше домове донесе мир, здравље и благостање. Желим вам да овај дан проведете у кругу најмилијих, породице, пријатеља и комшија, у духу љубави и заједништва", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Свим православним вјерницима који данас прослављају Јовањдан честитам крсну славу. — Милорад Додик (@MiloradDodik) January 20, 2026
Сабор Светог Јована Крститеља - Јовањдан, један од празника посвећених светитељу и пророку који је најавио долазак Спаситеља и крстио га на ријеци Јордан, прославља се данас у свим храмовима Српске православне цркве СПЦи у православним домовима као једна од најчешћих српских слава.
