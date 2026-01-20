Logo
Додик честитао Јовањдан

АТВ

20.01.2026

11:08

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је Јовањдан свим православним вјерницима који данас прослављају крсну славу.

"Нека овај свети дан у ваше домове донесе мир, здравље и благостање. Желим вам да овај дан проведете у кругу најмилијих, породице, пријатеља и комшија, у духу љубави и заједништва", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Сабор Светог Јована Крститеља - Јовањдан, један од празника посвећених светитељу и пророку који је најавио долазак Спаситеља и крстио га на ријеци Јордан, прославља се данас у свим храмовима Српске православне цркве СПЦи у православним домовима као једна од најчешћих српских слава.

Милорад Додик

