Удаје се Маја Николић: Пјевачица стаје на луди камен трећи пут

Пјевачица Маја Николић одлучила је стати на луди камен у фебруару ове године. Она се удаје за једног угоститеља, с којим је годинама у вези, али којег вјешто скрива од очију јавности.
Мајин будући супруг је угоститељ, власник кафане у којој се пјевачица често појављује и наступа. Управо на том мјесту, према ријечима извора, њихова романса се додатно учврстила.
Медији наводе да он има 55 година и да до сада није био у браку. Маја је досад два пута била у браку. Њезин први супруг је црногорски музичар Мирко Шћепановић, с којим има сина Новака. Развели су се када је Новак имао годину дана, након чега је отац годинама одбијао да га види и плаћа алиментацију.
На суду су се нашли кад је Новак постао пунољетан, а Маја је често истицала како је сама одгајала сина. И с другим супругом Вуком Кандићем имала је проблема, али је у том случају суд њему додијелио старатељство над сином Лазаром.
