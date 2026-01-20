Logo
Удаје се Маја Николић: Пјевачица стаје на луди камен трећи пут

Агенције

20.01.2026

Удаје се Маја Николић: Пјевачица стаје на луди камен трећи пут

Пјевачица Маја Николић одлучила је стати на луди камен у фебруару ове године. Она се удаје за једног угоститеља, с којим је годинама у вези, али којег вјешто скрива од очију јавности.

Мајин будући супруг је угоститељ, власник кафане у којој се пјевачица често појављује и наступа. Управо на том мјесту, према ријечима извора, њихова романса се додатно учврстила.

Гмаил

Наука и технологија

Зашто Gmail тражи ваш број телефона? Ево шта да радите ако наиђете на проблеме

Медији наводе да он има 55 година и да до сада није био у браку. Маја је досад два пута била у браку. Њезин први супруг је црногорски музичар Мирко Шћепановић, с којим има сина Новака. Развели су се када је Новак имао годину дана, након чега је отац годинама одбијао да га види и плаћа алиментацију.

На суду су се нашли кад је Новак постао пунољетан, а Маја је често истицала како је сама одгајала сина. И с другим супругом Вуком Кандићем имала је проблема, али је у том случају суд њему додијелио старатељство над сином Лазаром.

Maja Nikolić

Пјевачица

udaja

