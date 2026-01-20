На степеништу зграде пронађено тијело непознатог мушкарца

20.01.2026
На степеништу једне зграде у Новом Загребу пронађено је тијело непознате мушке особе, а једна особа је приведена саопштила је данас полиција.
Тијело је, кажу, пронађено у недјељу око 23 сата. На тијелу нису уочени трагови који би упућивали на то да је смрт наступила као посљедица кривичног дјела.
Након обављеног увиђаја тијело је превезено у Завод за судску медицину и криминалистику Загреб, где ће се обдукцијом утврдити тачан узрок смрти.
На мјесту догађаја с преминулим се налазио и 46-годишњи мушкарац, који је приведен због сумње да је починио кривично дјело конзумирање наркотика.
Полиција наставља да спроводи истрагу да би се утврдиле све околности овог догађаја.
