На степеништу зграде пронађено тијело непознатог мушкарца

20.01.2026

10:37

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

На степеништу једне зграде у Новом Загребу пронађено је тијело непознате мушке особе, а једна особа је приведена саопштила је данас полиција.

Тијело је, кажу, пронађено у недјељу око 23 сата. На тијелу нису уочени трагови који би упућивали на то да је смрт наступила као посљедица кривичног дјела.

Након обављеног увиђаја тијело је превезено у Завод за судску медицину и криминалистику Загреб, где ће се обдукцијом утврдити тачан узрок смрти.

На мјесту догађаја с преминулим се налазио и 46-годишњи мушкарац, који је приведен због сумње да је починио кривично дјело конзумирање наркотика.

Полиција наставља да спроводи истрагу да би се утврдиле све околности овог догађаја.

Хрватска

